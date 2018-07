Andrei Cristea vrea iar la FCSB: Dacă voi primi ofertă, o voi lua în considerare. Steaua este o echipă mare, e un brand care nu se refuză

La 34 de ani, Andrei Cristea a devenit unul dintre jucătorii cei mai curtaţi din Liga I. Căpitanul Iaşiului a fost ofertat în urmă cu câteva zile de către oficialii Craiovei, iar mai nou a intrat în atenţia vicecampioanei FCSB.

„Este un lucru extraordinar că primele două echipe din România se interesează de mine. Asta înseamnă că sunt apreciat pentru munca mea. După Craiova, să fii dorit şi de FCSB, este extraordinar. Am amintiri foarte plăcute de la FCSB, cu Meme Stoica, cu Dică, cu Gigi Becali. Am reuşit multe lucruri frumoase acolo, am scos lumea în stradă cu Valencia şi în multe alte meciuri, iar aceste amintiri rămân mereu în suflet.

Steaua este o echipă mare, e un brand care nu se refuză. Eu sunt foarte motivat în continuare, mental sunt foarte bine, stau foarte bine şi fizic, iar aceste lucruri mă motivează să-mi depăşesc cifrele din sezonul trecut. Sunt convins că pot înscrie cel puţin 10-12 goluri în acest sezon. Nu spun nici nu, nici da în acest moment. Dacă va fi să fie o ofertă de la FCSB, o voi lua în considerare şi o voi analiza împreună cu conducerea”, a declarat Andrei Cristea pentru ProSport.