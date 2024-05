Andrei Curăraru: Președinția maghiară va fi mai rece față de orice mișcare legată de integrarea europeană

Republica Moldova trebuie să facă pași rapizi pentru a nu rata demararea negocierilor de aderare până la finalul lunii iunie. O spune expertul Watchdog, Andrei Curăraru. Potrivit reprezentantului societății civile, șefia Uniunii Europene va fi preluată de la 1 iulie de Ungaria, iar o președinție maghiară va fi mai reticentă față de toate procesele ce vizează integrarea europeană, notează IPN preluat de stiripesurse.md

Potrivit expertului, principala responsabilitate revine acum sistemului judiciar din Republica Moldova care trebuie să numească un nou procuror general și să nominalizeze judecătorii Curții Supreme de Justiție.

Potrivit expertului Watchdog, Andrei Curăraru, Republica Moldova poate începe negocierile de aderare în timpul ședinței Consiliului European din iunie, dacă sunt realizate și ultimele două recomandări ale Comisiei Europene: numirea procurorului general și a judecătorilor CSJ.

„Mingea este acum de partea sistemului judiciar. Guvernul a făcut pași semnificativi, dintre recomandările Uniunii Europene a fost realizat aproape tot. Reforma justiției trebuie să continue, iar numirea judecătorilor și a procurorului general va fi doar primul pas”, a spus expertul Watchdog, Andrei Curăraru, în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Potrivit expertului, întreagă societate asistă la tentative clare de subminare a reformei justiției. Sistemul se opune din interior, însă curățarea acestuia trebuie să continue, spune Curăraru. Potrivit expertului, președinția maghiară a Uniunii Europene, care începe la 1 iulie 2024, ar putea încetini etapele eurointegrării, de aceea este imperios necesar ca negocierile să fie lansate până la sfârșitul lunii iunie.

„Am asistat la cel puțin trei încercări de răsturnare a sistemului. Am văzut anularea unor decizii a comisiei pre-vetting de către Curtea Supremă de Justiție și demisia aproape in corpore de acolo. Ulterior, am văzut informații compromițătoare acumulate pentru membrii comisiei pre-vetting, acum vedem o mișcare similară pentru judecătoarea Răducanu. Este clar că nu este ultima încercare pe care o vor face cei din interiorul sistemului și putem afirma cu siguranță că nu sunt doar ei. Sunt multe forțe în Republica Moldova care sunt interesate ca justiția să nu fie reformată, să treneze procesele politice, cele legate de lupta cu corupția. Dacă nu mergem cu pași rapizi, vom rata foarte mult. O președinție maghiară va fi mai rece față de orice mișcare legată de integrarea europeană. De asta, ar fi ideal să mergem sub președinția belgiană, chiar dacă mai este puțin timp rămas”, a mai spus expertul Andrei Curăraru.

Potrivit publicației Politico, care face referire la mai mulți diplomați europeni, Uniunea Europeană ar putea să demareze negocierile cu Republica Moldova și Ucraina la 25 iunie.