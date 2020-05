Andrei Iosep, antrenorul echipei de polo Steaua Bucureşti, nu va continua cu campioana en-titre: După 5 ani, se încheie un capitol important din viaţa mea

Andrei Iosep, antrenorul echipei de polo Steaua Bucureşti, liderul Superligii Naţionale la momentul întreruperii competiţiei, a anunţat, joi, că nu va continua cu campioana en-titre. ”Se încheie un capitol important din viaţa mea de antrenor”, a transmis Iosep, anunță news.ro.

”În sporturile de echipă, se spune că un ciclu de performanţă durează 4-5 ani. Acum cinci ani, CSA Steaua îmi oferea şansa de a prelua o echipă ce îşi dorea să facă din nou performanţă la cel mai înalt nivel. Şi am făcut. Maximum de trofee obţinute în Superliga Naţională, 5 din 5, consider că am caştigat şi actuala ediţie de campionat, indiferent de decizia federaţiei, având 17 victorii din 17 meciuri, incluzând trei victorii împotriva celor de la CSM Oradea. Plus trei Cupe ale României. Un total de 165 meciuri, din care 158 de victorii, un meci egal şi şase înfrângeri în Superligă, şi 20 victorii şi două înfrângeri în Cupa României, în cele cinci sezoane”, este bilanţul antrenorului stelist după cinci sezoane.

El mulţumeşte apoi clubului cu care a jucat în toate competiţiile interne şi internaţionale în cei cinci ani, dar îşi anunţă plecarea.

”Astăzi lumea e diferită, dar singura constantă a rămas schimbarea. Astăzi spun: Mulţumesc, Steaua, şi să ne revedem cu bine! Mulţumesc tuturor jucătorilor aflaţi sub comanda mea, tuturor celor care au făcut parte din staff-ul meu, celor care m-au ajutat voluntar în aceşti ani, persoanelor din club care au ajutat la bunul mers al echipei şi, nu în ultimul rând, clubului Steaua pentru încrederea acordată. Se încheie aici un capitol important al carierei mele de antrenor, cu multe satisfacţii şi momente incredibile, având posibilitatea să conduc Steaua împotriva celor mai valoroase echipe din lume în Liga Campionilor”, a precizat Andrei Iosep.

El a încheiat menţionând că pleacă din propria dorinţă, pentru ”a evolua”, fără a dezvălui şi planurile următoare.