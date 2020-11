Andrei Pippidi este laureatul Premiului Danubius pe 2020 oferit de Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Cercetării din Austria

Profesorul Andrei Pippidi este laureatul din acest an al prestigiosului Premiu Danubius oferit de Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Cercetării din Austria, anunţă Academia Română.

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc în data de 6 noiembrie, la ora 13.00. Laudatio va fi rostită de prof. Oliver J. Schmitt, vicepreşedinte al Academiei Austriece de Ştiinţe.

Premiul Danubius a fost iniţiat în anul 2011 de Institut für den Donauraum und Mitteleuropa şi de Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Cercetării din Austria şi este decernat personalităţilor care prin activitatea lor ştiinţifică sau culturală au adus o contribuţie deosebită la cunoaşterea şi la dezvoltarea Regiunii Dunării.

Premiul Danubius din acest an este conferit profesorului Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române, pentru valoroasa operă ştiinţifică realizată, precum şi pentru implicarea sa în conservarea patrimoniului cultural material al României, fiind recunoscut ca „un savant român strălucit, cu carismă paneuropeană“.

Citește și: Alexandru Rafila trage semnalul de alarmă: s-ar putea ajunge la 25.000 de cazuri de infectări cu COVID-19

Andrei Pippidi este doctor al Universităţii Oxford. A predat la Universitatea din Bucureşti numai după anul 1990, nefiind membru de partid, membru în comisiile prezidenţiale Wiesel şi de analiză a dictaturii comuniste, preşedinte al Comisie Monumentelor Istorice.

Principala sa carte în limba română este "Tradiţia politică bizantină în ţările române. În secolele XVI-XVIII", dar şi culegerile de articole din Dilema Veche "Case şi oameni din Bucureşti (2011-2012), Vol. 1-2", Bucureşti: Editura Humanitas.

În străinătate a publicat la prestigioasele edituri Honoré Champion (Pippidi, Andrei (2006), "Byzantins, Ottomans, Roumains. Le Sud-Est européen entre l’héritage impérial et les influences occidentales", Paris:, ISBN 2-7453-1293-6 ) şi Hurst/ Oxford UP US (Pippidi, Andrei (2012), "Visions of the Ottoman World in Renaissance Europe").

Cărţile sale au fost recenzate în cele mai prestigioase reviste internaţionale de istorie şi în Times Literary Supplement. Este editorul a mai multe cărţi ale bunicului său, Nicolae Iorga, cel mai recent al "Jurnalului ultimilor ani" şi al Revue des Études Sud-Est Européennes (RESEE), fondată în 1963 sub egida Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.