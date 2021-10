Andrei Prepeliţă: Ne aşteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care are şase victorii din şase în ultimele meciuri

Antrenorul echipei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că speră să obţină un rezultat pozitiv în faţa echipei FC Voluntari, care vine după şase victorii consecutive, conform agerpres.

''Ne aşteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care are şase victorii din şase în ultimele meciuri, o echipă foarte bine organizată. Şi noi suntem într-un moment bun, am legat câteva rezultate bune. Trebuie să plecăm de la lucrurile bune pe care le-am făcut, şi anume că nu am primit gol la ultimele 7-8 meciuri, cu tot cu Cupa României, şi doar din penalty, la ultimul meci'', a declarat tânărul tehnician pentru site-ul clubului.

''Trebuie să fim foarte bine organizaţi defensiv şi să încercăm pe partea ofensivă să înscriem, să facem mai mult. La ultimul meci am marcat două goluri, echipa a arătat bine ofensiv, ne-a ajutat şi acea pauză competiţională, deoarece veneam după două goluri în care nu marcasem'', a mai spus Prepeliţă.Fostul mijlocaş a afirmat că a pregătit meciul de la Voluntari pentru mai multe scenarii: ''Nu ştim ce sistem vor utiliza cei de la Voluntari, la ultimul meci au schimbat, au jucat cu patru fundaşi, iar în celelalte meciuri au jucat cu trei. Suntem pregătiţi pentru ambele sisteme şi sperăm să scoatem un rezultat bun''.Prepeliţă speră într-un rezultat bun, care să apropie echipa de play-off: ''Atmosfera a fost bună la noi în grup şi când rezultatele au fost mai puţin bune. Dar, în acelaşi timp, suntem concentraţi, pentru că vrem să continuăm această serie şi să urcăm cât mai mult în clasament. Trebuie să fim constanţi, serioşi, să ne antrenăm bine, ca până acum, şi gândim strategia pentru următorul meci şi tot aşa, pentru ca la final rezultatele să ne aducă în play-off''.Antrenorul echipei din Trivale a mai spus că speră să îl recupereze pe Kehinde Fatai, care ''din fericire'' nu are o leziune musculară.''Va fi un meci foarte greu. Îi ştim destul de bine, pentru că nu au fost schimbări foarte mari de lot faţă de anul trecut. Sunt poate surpriza acestui sezon, dar şi noi suntem într-o perioadă bună şi ne dorim să ne întoarcem cu toate cele trei puncte. Avem mare nevoie de puncte, suntem pe un trend ascendent, iar o victorie ne-ar ajuta foarte mult, atât la moral, cât şi în clasament'', a declarat, la rândul său, fundaşul Grigore Turda.''Ne gândim la play-off. Ne uităm la clasament şi vedem că suntem aproape şi chestia asta ne dă mai multă încredere'', a mai spus Turda.Meciul dintre FC Voluntari şi FC Argeş, din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal, se va juca sâmbătă, de la ora 15:00, pe Stadionul ''Anghel Iordănescu'' din Voluntari.FC Argeş se situează pe locul 9, cu 18 puncte, iar FC Voluntari ocupă locul 3, cu 24 de puncte.