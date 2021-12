Andy Murray o laudă pe Emma Răducanu : Bine ancorată și foarte deșteaptă

Andy Murray crede că Emma Răducanu va gestiona foarte bine așteptările crescute, după un sezon de excepție, considerând că este o sportivă foarte bine ancorată în realitate și inteligentă.

Într-un interviu acordat Eurosport, la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, eveniment pe care Răducanu l-a ratat, după ce a contractat Covid-19, Andy Murray, triplu campion de Grand Slam, a declarat:

„Simt că, pentru că a câștigat US Open, a câștigat un Grand Slam la 18 ani, pentru o perioadă de timp îmi imaginez că presa va fi destul de îngăduitoare cu ea. Vor exista anumite etape în cariera ei. Cu siguranță în jurul Wimbledon și în sezonul de iarbă, așteptările vor fi extrem de mari. Va fi multă presiune acolo. Știu că este ceva dificil de gestionat. Sunt sigur că va reuși să se descurce, dar nu este ușor."

Murray înțelege pe deplin cum este să devii o persoană de interes pentru o întreagă națiune. El a explicat amintindu-și de propriul exemplu de la Wimbledon:

"Ea este incredibil de realistă. Este foarte, foarte inteligentă. Sunt sigur că se va descurca absolut bine, dar nu este ușor. Cu siguranță că nu am avut parte de presiune în măsura în care a avut ea, dar când am jucat prima dată la Wimbledon am trecut de la faptul că nimeni nu mă cunoștea sau nu-mi urmărea meciurile la faptul că am ajuns pe prima pagină a ziarelor și am fost urmărit o perioadă de timp, iar peste noapte mi s-a schimbat viața".

El a rezumat totul astfel:

„Și este același lucru care i s-a întâmplat și ei, dar la o scară mult mai mare. Așa că știu că trebuie să fie foarte dificil pentru ea.

Este important să ai familia și echipa și pe toți cei din jurul tău și să îi asculți pe ei și să încerci din răsputeri să blochezi restul."