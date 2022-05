Andy Murray și Rafael Nadal alături de Simona Halep: Nu sunt de acord ca jucătorii să fie interzişi. Recomandările guvernului nu au fost de ajutor

Tenismenul britanic Andy Murray, locul 78 ATP, a declarat că nu susţine decizia de excludere a jucătorilor din Rusia şi Belarus de la turneul de la Wimbledon, dar precizează că nu are un "răspuns potrivit" la această problemă, informează BBC, citat de news.ro.

"Nu sunt de acord ca jucătorii să fie interzişi. Recomandările guvernului nu au fost de ajutor. Ceea ce am înţeles eu din acestea a fost că ruşii şi bieloruşii pot juca dacă semnează o declaraţie că sunt împotriva războiului şi împotriva regimului rus. Nu sunt sigur cât de confortabil m-aş simţi dacă s-ar întâmpla ceva cu unul dintre jucători sau cu familiile lor (n.r. - ca urmare a semnării declaraţiei). Nu cred că există un răspuns corect. Am vorbit cu unii dintre jucătorii ruşi. Am vorbit cu unii dintre jucătorii ucraineni. Îmi pare foarte rău pentru jucătorii care nu au voie să joace şi înţeleg că li se va părea nedrept. Dar îi cunosc, de asemenea, pe unii dintre cei care lucrează la Wimbledon şi ştiu cât de dificilă a fost poziţia în care s-au aflat. Îmi pare rău pentru toată lumea, îmi pare rău pentru jucătorii care nu pot evolua şi nu susţin o parte sau alta", a declarat fostul lider ATP, care va juca, luni, cu austriacul Dominic Thiem, în primul tur al Madrid Open.

Nici spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP, nu susţine excluderea jucătorilor din Rusia şi Belarus.

"Cred că este foarte nedrept faţă de colegii mei ruşi. Nu este vina lor pentru se întâmplă în acest moment cu războiul. Cele 2.000 de puncte sunt foarte importante şi trebuie să mergem la aceste turnee de grand slam. Aşa că va trebui să vedem măsurile pe care le vom lua. Ceea ce se întâmplă în jocul nostru nu are nicio importanţă când vedem atât de mulţi oameni murind şi suferind şi când vedem situaţia rea pe care o au în Ucraina", a declarat Nadal, care face parte din Consiliul jucătorilor din cadrul ATP.

Jucătorii din cele două ţări nu pot participa la ediţia din acest an a grand slam-ului londonez din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. De asemenea, All England Lawn Tennis Club (AELTC) şi federaţia engleză (LTA) le-a interzis jucătorilor ruşi şi belaruşi să participe la toate celelalte turnee pe iarbă din Marea Britanie.