Angajata unei creșe din Piatra Neamț a fost înregistrată de mama unei fetițe de doi ani când vorbea urât: 'Stai pe oliță că îți întorc capul la spate'

Angajata unei creșe din Piatra Neamț a fost înregistrată de mama unei fetițe de doi ani când vorbea urât și chiar bătea copiii. Potrivit mamei, fetița a fost închisă în baie și a fost agresată, iar pe înregistrare se aude cum angajata îi spune copilei „Stai pe oliță că îți întorc capul la spate”, anunță MEDIAFAX.

Înregistrările de la creșa din Piatra Neamț au fost făcute în luna octombrie. Mama unei fetițe care are puțin peste doi ani a montat un dispozitiv de înregistrare în ghiozdanul copilei, după ce aceasta a refuzat să mai meargă la creșă.

Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat

„Am pus un dispozitiv de înregistrat în ghiozdănelul fetiței, în urma comportamentului ei. Avea o lună și jumătate de când mergea la creșă și la propriu o băgam cu forța în clasă, plângea. Pe 22 mi-a zis că doamna a închis-o în baie și a agresat-o, pe 23 am pus a doua oară dispozitivul în ghiozdanul ei și seara am ascultat”, a declarat, pentru MEDIAFAX, mama fetei.

Femeia spune că pe înregistrări se aude cum angajata creșei este violentă și folosește cuvinte urâte.

„Pe 23 am ascultat toate înregistrările. Am înnebunit pur și simplu. Să îți auzi copilul cum imploră să fie luat în brațe... Îi spunea , . Folosea cuvinte de genul nespălată, nesimțită. Am ascultat cât poate o mamă să asculte dintr-o înregistrare în care se aude cum copilul ei este bătut”, a povestit mama fetiței.

Pe 24 octombrie, femeia s-a dus la creșă pentru a le prezenta situația celor din conducere.

„În primă instanță, când m-am dus să spun ce se întâmplă, nu a recunoscut nimeni, . Am dat play la înregistrări și s-au făcut verde și mov la față. Singura care a luat atitutine a fost Ana Maria Rotariu, șefa creșelor, care era și ea prezentă la discuție, și a cerut să i se desfacă imediat contractul angajatei”, a mai spus femeia.

Citește și: Vești bune pentru conducătorii auto- A fost depus un proiect important

Potrivit acesteia, angajata a fost demisă la scurt timp după sesizarea pe care a făcut-o. Femeia mai spune că fata ei merge acum la psiholog, dar că anterior se trezea noaptea și spunea că îi e frică de creșă. „Trăia un coșmar acolo”, a mai spus mama fetei.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Georgiana Moșu, a precizat că polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și purtare abuzivă, în care se efectuează cercetări în vederea stabilirii, cu exactitate, a situației de fapt”, a declarat Georgiana Moșu.