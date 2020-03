Angajaţii de la Societatea ADP Sector 4 au fost trimişi acasă, după ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Societatea comercială ADP Sector 4 şi-a suspendat activitatea, iar angajaţii au fost trimişi acasă după ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Soţia bărbatului, care are biroul în sediul central al ADP sector 4, a intrat în contact cu 120 de angajaţi. Nora bărbatului lucrează la Primăria Capitalei, iar colegii săi au intrat în izolare la domiciliu.

Directorul general al SC ADP Sector 4, Marian Goleac, a anunţat, marţi, că a dispus închiderea sediului central al societăţii şi trimiterea angajaţilor acasă după ce unul dintre angajaţi, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost diagnosticat cu COVID-19, conform News.ro.

"În primul rând aseară (luni seară – n.r.) am aflat această veste, azi dimineaţă am făcut o dezinfecţie la societatea comercială şi am decis închiderea societăţii. Aşteptăm că vină cei care sunt în măsură să facă aceste anchete şi să ne spună ce avem de făcut. Eu am trimis toţi muncitorii acasă, societatea este închisă la ora asta. (...) Societatea comercială şi-a întrerupt activitatea în privinţa TESA, muncim doar cu cei care sunt în alte sedii, deocamdată”, a declarat Marian Goleac, marţi după-amiază, la Antena 3.

Acesta a precizat că bărbatul a mers la serviciu pe 2 martie, când a oferit mărţişoare colegelor, pe 3 martie a mers la spital, pe 4 martie a revenit la locul de muncă, iar o zi mai târziu a fost internat de urgenţă în spital.

Şeful ADP Sector 4 a menţionat că bărbatul nu are biroul în sediul central al ADP Sector 4, însă soţia acestuia are biroul în sediul central, iar aceasta ar fi intrat în contact cu 120 de angajaţi ai instituţiei.

"El are biroul în Parcul Lumea copiilor, nu are biroul la sediul central al ADP-ului, în schimb soţia dânsului lucrează la sediul central al ADP-ului, iar la sediul central al ADP-ului avem 120 de angajaţi care, din ce am înţeles eu, cu toţii au intrat în contact” a spus Marian Goleac.

Acesta a precizat că toţi aceştia au fost trimişi acasă, că le-a recomandat să rămână acasă şi că aşteaptă autorităţile din domeniul sanitar.

"Eu am trimis acasă şi eu nu am dreptul să-i bag în izolare. Eu doar i-am trimis acasă, le-am spus să stea acasă până când vom primi noi dispoziţii. Cei care sunt de specialitate vor face următoarele demersuri, să-i ia să-i testeze. Până acum eu nu ştiu nimic, nu mi-a transmis absolut nimic, aşteptăm să vedem ce se întâmplă” a spus Goleac.

El a precizat că unii dintre angajaţii ADP Sector 4 prezintă "simptome de răceală”.

"Inclusiv noi, la Primăria Capitalei, avem o colegă care este nora bolnavului care a fost declarat aseară în această situaţie, ca fiind un pacient Covid-19. În acest moment este internată, împreună cu soţul său şi fiul său, la Spitalul Victor Babeş. S-au realizat toate analizele, toate testele şi aşteptăm în acest moment rezultatele. Am luat toate măsurile care se impun, toţi colegii săi au intrat de astăzi în izolare la domiciliu, practic nu au mai venit la serviciu, fac parte din această anchetă epidemiologică" a anunţat, pe Facebook, Gabriela Firea.

Ea a spus că în Direcţia unde lucrează femeia s-a făcut o dezinfecţie cu un aparat cu nebulizare, iar în funcţie de rezultatul testelor vor fi luate măsuri "şi mai serioase".