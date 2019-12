Angajaţii firmei franceze Alstom, care se ocupă de reparaţiile de la metrou, ar putea intra în grevă, nemulţumiţi de salariile şi de condiţiile de muncă. Situaţia este însă mai complexă de atât, în condiţiile în care de la începutul anului viitor va expira contractul de întreţinere cu această companie, anunță rador.ro.

În aceste condiţii, preşedintele Sindicatului Liber de la metrou, Ion Rădoi, a solicitat reprezentanţilor conducerii Metrorex să ia măsuri, astfel încât călătorii să nu aibă de suferit.

Ion Rădoi: Începând de la 1 ianuarie, firma franceză Alstom nu mai are contract cu metroul și nu știm cum se va proceda în continuare pentru mentenanța Metrorex. Pentru preluarea acestei activități noi am propus de mai mult timp să o preluăm, pentru că sunt salariaţii noştri, infrastructura noastră şi, ca atare, am putea să o întreținem în condiții de siguranță a circulației și este o îngrijorare, tocmai pentru că nu ştim cu cine vom funcţiona în continuare.