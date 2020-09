Angajaţii ISU Bihor vor sărbători Ziua Pompierilor fără festivităţi

Pompierii bihoreni vor sărbători ziua de 13 Septembrie fără festivităţi şi fără public, fiind pentru prima dată după mulţi ani când nu s-a mai organizat Ziua Porţilor Deschise, în care copiii veneau în vizită, a declarat, joi, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Crişana al judeţului Bihor, Sorin Caba.

Acesta a prezentat însă, într-o conferinţă de presă, un bilanţ al activităţii angajaţilor Inspectoratului în primele opt luni ale acestui an. El a arătat că din luna martie, salvatorii bihoreni au fost nevoiţi să facă faţă şi pandemiei, sutelor de transporturi efectuate cu pacienţi COVID-19, triajului din vămi sau supravegherii convoaielor, pe lângă incendii, accidente ori inundaţii. Astfel, în medie, în primele opt luni ale anului, ISU Bihor a desfăşurat 40 de misiuni pe zi."Am luat contact din primul moment cu pandemia, a fost un efort deosebit pentru a face faţă. Am susţinut logistic activitatea din punctele de trecere a frontierei, transportul suspecţilor sau al persoanelor infectate. Activitatea inspectoratului a fost neîntreruptă şi am reuşit să ne ducem la îndeplinire atât misiunile, cât şi obiectivele pe care ni le impunem în fiecare an. Indiferent de ce s-a întâmplat şi ce provocări am avut, activitatea ISU nu a fost afectată şi nici întreruptă, chiar dacă evenimentele s-au suprapus. Colegii mei sunt tonici, optimişti şi sănătoşi", a declarat inspectorul şef al ISU "Crişana" Bihor.Potrivit lui Sorin Caba, în total în perioada ianuarie-august, ISU a desfăşurat 9.659 de misiuni, în medie 40 zilnic. Dintre acestea, 2.404 au fost intervenţii pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, 6.000 intervenţii ale echipajelor SMURD, respectiv 1.255 recunoaşteri în teren şi exerciţii. Din totalul intervenţiilor, 625 au fost la incendii, 614 fiind la alte situaţii de urgenţă, cum ar fi inundaţii, fenomene meteo periculoase, distrugere de muniţie.Acestor misiuni li se adaugă cele aferente gestionării situaţiei pandemice generată de COVID-19. Pompierii au instalat corturi de triaj epidemiologic, au asigurat transportul persoanelor care au intrat în ţară către locurile de carantină sau către limita de judeţ, au efectuat misiuni de decontaminare, asigurare suport operaţional şi flux informaţional la nivelul CJCCI, în total 555 de misiuni. Peste 8.800 de documente au fost întocmite pentru izolarea sau carantinarea persoanelor cu COVID-19, ceea ce reprezintă un volum de muncă foarte intens, a subliniat Caba. Au fost realizate şi aproape 340 de transporturi ale persoanelor confirmate cu COVID-19.În primele opt luni ale anului, 8.425 de persoane au fost asistate de echipajele SMURD, 7545 de adulţi şi 880 de copii. În perioada analizată au fost salvate patru persoane, 12 au fost rănite şi două au decedat în urma producerii unor incendii. Valoare bunurilor salvate în urma incendiilor se ridică la peste 42 milioane de lei ,iar a bunurilor distruse la peste 5,5 milioane de lei.În ce priveşte dotarea cu echipamente noi, anul acesta, prin distribuire de la IGSU, ISU Bihor a primit două autocamioane de intervenţie, două autospeciale pentru descarcerare, un buldoexcavator şi remorcă trailer pentru transportul acestuia şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. De asemenea, de la Fundaţia pentru SMURD a fost primită o autoutilitară - Centru mobil de instruire paramedici, iar din fondurile asigurate de CJ Bihor a fost achiziţionat un container tip rezervor pentru transport apă, prevăzut cu o motopompă transportabilă şi tun apă."Peste 65% dintre autospecialele de stins incendii au peste 30 de ani, dar am reuşit să le menţinem funcţionale. Anul acesta am reuşit să achiziţionăm un container Abroll tip rezervor pentru transport apă, 7.000 de litri, prevăzut cu motopompă transportabilă şi tun, unic în ţară. Ne-am inspirat din ce am văzut în alte ţări, a fost fabricat în România după un proiect pe care noi l-am gândit. Pe viitor dorim să avem cinci astfel de echipamente, distribuite la unităţile din judeţ. Un astfel de echipament nou poate înlocui cu succes orice autospecială din dotarea noastră. Şi ne dorim creşterea capacităţii de la 7.000 la 12.000 de litri", a mai declarat şeful ISU Bihor.