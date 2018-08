Angajatul unei spălătorii auto din Oradea a găsit 13.000 de euro și i-a predat proprietarului

Angajatul unei spălătorii auto din Oradea a găsit 13.000 de euro, pe care șoferul i-a uitat în mașină. Acesta i-a predat banii proprietarului, spunând că a învățat de la părinți un lucru important: ”Să nu iei niciodată ce nu e al tău”, potrivit Mediafax.

Stelian Chirică are 22 de ani și provine dintr-o familie numeroasă, el mai având acasă 15 frați și surori. În urmă cu două luni s-a angajat la o spălătorie din Oradea împreună cu fratele său, Gabriel.

”Într-o zi a venit un client și mi-a cerut să spăl mașina, interior și exterior. A golit mașina de bunuri și le-a depozitat la noi și eu m-am apucat de lucru, am aspirat în interior, sub banchetă, așa cum se face, și au căzut banii afară. Erau 13.000 de euro. L-am anunțat pe șeful meu și i-am spus să îi dăm înapoi. A venit șoferul să își ia mașina și era foarte supărat că a pierdut banii, dar noi l-am liniștit și i-am spus că i-am găsit noi. A fost foarte bucuros că nu se aștepta să îi mai găsească. Eu nu m-am gândit să îi iau banii, pentru că nu erau ai mei, nu eu am muncit pentru banii ăștia. Așa m-a învățat mama, ce găsim să dăm înapoi, că nu este al nostru, nu noi am lucrat pentru banii ăia. Așa este corect, niciodată nu ai voie să iei ce nu este al tău”, a declarat Stelian, pentru Mediafax.

Pentru gestul său, tânărul a fost recompensat de proprietarul mașinii cu suma de 100 de lei.

”M-am gândit ce aș fi putut să fac cu cei 13.000 de euro, ne reparam acoperișul la casă, că este crăpat, renovam. Dar i-am dat banii știind că nu este voie să iei nimic din mașină, nu știi niciodată ce are omul, la ce îi trebuiau banii, poate avea o problemă mai mare decât mine, avea nevoie de bani, poate pentru un medic”, a explicat tânărul.

În primele zile după angajarea la spălătorie, Stelian a mai găsit sub bancheta unei mașini aproape 300 de euro pe care, de asemenea, i-a predat proprietarului.

Administratorul firmei care gestionează spălătoria, Constantin Călăcean, a fost plăcut surprins de gestul lui Stelian.

”Părerea mea este că așa ar trebui să se facă toate lucrurile, nu erau banii noștri, erau banii proprietarului. În ziua de astăzi nu prea se fac astfel de gesturi normale și m-am bucurat de ceea ce a făcut angajatul meu. Sunt mulțumit de Stelian, nu am nimic să îi reproșez până acum”, a spus Constantin Călăcean.