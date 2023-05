Angel Tîlvăr, susține de la Chișinău, că România trebuie să se implice mai mult la nivel internațional pentru susținerea Republicii Moldova

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, susține că autoritățile din România ar trebui să se implice mai mult la nivel international, ca să obțină un sprijin puternic pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Ministrul a mai menționat în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, că apreciază modul de cooperare dintre instituțiile celor două țări, specificând că că relația a fost la un „nivel excelent”.

Potrivit ministrului român, R. Moldova are nevoie de sprijin din cauza atacurilor hibride pe care le înfruntă din partea Federației Ruse.

„Mă bucur să fiu la Chișinău astăzi. Aici, într-un loc drag mie și drag României. Sunt bucuros să-l revăd pe dl ministru și să-i transmit că suntem alături în acest context. Împărtășim aceeași opinie cu referire la consecințele grave ale agresiunii Federației Ruse în Ucraina, pentru regiunea noastră. De aceea trebuie să ne implicăm la nivel internațional pentru sprijinirea puternică a R Moldova, un stat expus la amenințările hibride ale Federației Ruse, accentuate de campanii de dezinformare și propagandă. Vreau să felicit autoritățile de la Chișinău pentru modul în care au gestionat până acum aceste provocări”, a declarat Angel Tîlvăr.

De asemenea, el a apreciat înalt modul de cooperare dintre instituțiile de Apărare ale R. Moldova și României, specificând că că relația a fost la un „nivel excelent”.

„Salutăm contribuția Republicii Moldova la Misiunile UE desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună. Am discutat cu colegul meu despre importanța proiectelor Ințiativei Procesului de Cooperare din Europa de sud-est. România va prelua în vara acestui an, prin Ministerul Apărării, președinția rotativă a acestui format.

Împreună putem depăși aceste vremuri dificile și vă asigur, dle ministru, de toată deschiderea noastăr și dorința de a ofeir sprijinul de care aveți nevoie”, a mai spus Angel Tîlvăr.

Nivelul înalt de cooperare a fost apreciat și de către ministrul moldav al Apărării. Demnitarul a subliniat că în cadrul dialogului de astăzi cu ministrul Tîlvăr s-a convenit asupra consolidării mai puternice a parteneriatului dintre cele două instituții de apărare.

„Am discutat despre evenimentul istoric pe care R. Moldova urmează să-l găzduiască la 1 iunie. Mă refer la Summitul Comunității Politice Europene, în cadrul căruia conducerea țării noastre va aborda cu liderii europeni planurile de dezvoltare ale țării și va solicita sprijinul pentru dezvoltare inclusive pe domeniul de Securitate și apărare.

România a fost și este un partener strategic al R. Moldova, iar acest lucru s-a făcut resimțit în ultima perioadă. Colaborarea dintre țările noastre și contribuția dvs, dle ministru, este și mai importantă pentru noi, în contextul de Securitate regional. Acum RM se pregătește să se integreze în marea familie a Uniunii Europene și să demonstreze că este un partener de încredere”, a declarat Anatolie Nosatîi.

În context, miniștrii au amintit și au apreciat înalt instruirile în comun ale militarilor, colaborările în domeniul învățământului militar, contribuția Republicii Moldova la misiunile UE, desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună, precum și eforturile de consolidare a strucutrilor de gestionare a crizelor, de securitate cibernetică și combaterea amenințărilor hibride.