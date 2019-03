Actriţa Angelina Jolie poartă discuţii pentru a juca în „The Eternals”, produs de Marvel Studios, scrie presa americană, iar acesta va fi debutul ei în universul supereroilor, scrie news.ro.

Lungmetrajul va fi regizat de Chloe Zhao („The Rider” şi „Songs My Brothers Taught Me”), însă nu sunt cunoscute detalii legat de rolul pe care îl va interpreta Jolie.

Creată de Jack Kirby în 1976, acţiunea „The Eternals” este plasată cu milioane de ani în urmă, când fiinţe cosmice cunoscute ca Celestials făceau experimente genetice pe locuitorii Pământului pentru a crea indivizi cu superputeri, cunoscuţi la Eternals, dar şi infamii Deviants.

Cele două grupuri au purtat o luptă de-a lungul istoriei. Eternals s-au luptat şi cu greci, romani şi nordici înainte de a părăsi Pământul pentru a explora stelele.

Scenariul este scris de Matthew şi Ryan Firpo. Şeful Marvel Studios, Kevin Feige, va fi producător.

Jolie, premiată cu Oscar pentru rolul secundar din „Girl, Interrupted” (1999), va putea fi văzută, din 18 octombrie, în „Maleficent: Mistress of Evil”, continuare a filmului fantasy „Maleficent” (2014). Între viitoarele ei proiecte se numără filmul de animaţie - live action „The One and Only Ivan” şi drama fantasy „Come Away”.