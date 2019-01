Angelina Jolie va juca în thrillerul „Those Who Wish Me Dead”, regizat de Taylor Sheridan, care va semna şi scenariul, scrie news.ro.

Bron Studios şi Film Rites produc filmul, iar Creative Wealth Media finanţează proiectul.

Sheridan adaptează scenariul după romanul omonim din 2014 al lui Michael Koryta, care urmăreşte un băiat în vârstă de 14 ani, martor al unei crime, ce primeşte o identitate nouă şi este plasat într-un program de protecţie, în timp ce asasinii ucid pe oricine le stă în cale în căutarea lui.

Detalii despre rolul lui Jolie nu au fost făcute publice.

Producători vor fi Garrett Basch şi Steve Zaillian, de la Film Rites, şi Aaron L. Gilbert, de la Bron Studios. Jason Cloth de la Creative Wealth Media va fi producător executiv.

Filmările urmează să înceapă în luna mai, după ce Sheridan va încheia al doilea sezon al „Yellowstone” cu Kevin Costner.

Taylor Sheridan este cunoscut pentru scenariul „Hell or High Water”, pentru care a primit şi o nominalizare la Oscar. El este şi scenaristul unor filme ca „Sicario”, „Sicario: Day of the Soldado” şi a scris şi regizat „Wind River”, pentru care a primit o nominalizare la premiile Sindicatului Regizorilor Americani pentru debut în regie.

Bron Creative este un joint venture al Bron Studios şi Creative Wealth.

Cel mai recent, Angelina Jolie - câştigătoare a unui trofeu Oscar pentru rolul secundar din „Girl, Interrupted” (1999) - a jucat alături de Brad Pitt în „By the Sea” (2015), pe care ea l-a regizat. Actriţa va putea fi văzută în „Maleficent II”, care urmează să fie lansat pe 29 mai 2020.