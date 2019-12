Anghel Iordănescu depre calificarea la Euro 202 - Părerea mea sinceră e că trebuie să avem încredere în jucătorii noştri

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu a afirmat, joi, că naţionala României a pierdut o şansă uriaşă de a se califica la EURO 2020, în opinia sa având posibilitatea de a realiza acest lucru din grupele preliminare, dar a precizat că e încrezător în barajul pe care îl are de disputat potrivit Agerpres.

"Trebuie să sperăm şi să avem încredere, am pierdut o şansă uriaşă să ne calificăm, era posibil, am spus-o încă de la început. Părerea mea sinceră e că trebuie să avem încredere în jucătorii noştri, trebuie să fim alături de Mirel Rădoi. Trebuie să credem în naţionala noastră, pentru că avem nevoie să fim prezenţi la Campionatul European de anul viitor", a spus Iordănescu la Şcoala nr. 2 din Capitală, unde a participat la o acţiune de promovare a sportului în rândul copiilor.Referitor la posibilitatea ca Adrian Mutu să fie numit selecţioner de echipa naţională de tineret, Iordănescu a spus că i se pare interesantă soluţia, specificând faptul că mai sunt şi alţi antrenori valoroşi: "Interesant, interesant, dar eu cred că pe lângă Mutu, aşa cum am spus-o în multe situaţii, avem şi alţi antrenori valoroşi, antrenori buni care pot face performanţă cu această generaţie tânără U21".În ceea ce priveşte lupta pentru câştigarea campionatului intern, Iordănescu consideră că CFR Cluj are prima şansă."Eu cred totuşi că prima şansă o are CFR la câştigarea campionatului, chiar dacă e implicată pe două fronturi. Are un lot valoros, echilibrat pe toate posturile şi nu în ultimul rând un antrenor de nota 10. Astra a făcut şi face o figura frumoasă în ultima perioadă, este o echipă valoroasă, are jucători buni, dar eu cred că nu e suficient, Astra mai are nevoie şi de susţinere financiară", a mai spus Anghel Iordănescu."Sunt bucuros că iau parte la acest proiect, este un proiect de suflet pentru mine. Sportul a rămas şi rămâne o prioritate în viaţă mea, indiferent că am vârstă pe care o am. Toţi trebuie să ne gândim că într-un fel sau altul suntem născuţi pentru sport, iar sportul înseamnă un mod de viaţă. Eu cred că sportul m-a ales pe mine, iar eu atunci când mi-am dat seama că pot să realizez ceva prin sport, m-am dedicat trup şi suflet", a mai declarat Iordănescu.Fostul selecţioner Anghel Iordănescu a participat joi, la Şcoala 2 din Capitală la o acţiune de promovare a sportului în cadrul proiectului "Azi sunt profu tău de sport", iniţiat de Asociaţia Junior Sport, în parteneriat cu Primăria Sectorului 5.