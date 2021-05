Anghel Iordănescu - E fantastic că suntem gazdele EURO 2020, dar rămâne regretul că România nu participă

Fostul selecţioner al echipei naţionale a României, Anghel Iordănescu, a declarat, pentru AGERPRES, că organizarea a patru partide din cadrul Campionatului European de fotbal la Bucureşti este un lucru "fantastic", dar a precizat că toată lumea rămâne cu regretul că prima reprezentativă nu va participa la EURO 2020.

"Este un lucru extraordinar. Putem spune că este un succes faptul că am fost desemnaţi gazde şi că vom avea pe Arena Naţională o grupă de calificare şi încă un meci din fazele superioare ale Campionatului European. Este ceva fantastic, pentru că astfel apărem şi noi pe harta fotbalistică a Europei. Din păcate, era o ocazie unică, să zic aşa, să fim participanţi şi gazde", a afirmat Iordănescu.

Fostul tehnician a precizat că ratarea calificării echipei naţionale a adus tristeţe în rândul suporterilor români."Regretul este uriaş, pentru că este o competiţie de mare amploare, de înalt nivel. Este un lucru care aduce tristeţe pentru suporteri, pentru oamenii de la noi, pentru iubitorii fotbalului de la noi", a explicat Anghel Iordănescu."Am spus-o când ne-am calificat la Campionatul European din 2016 şi mă repet. Pentru echipa noastră naţională este foarte important să legăm două competiţii majore, adică să ne calificăm la rând la asemenea competiţii. Fie că e vorba de Campionatul European, fie că e vorba despre Cupa Mondială, este extrem de important să le legăm. Asta înseamnă vizibilitate pentru fotbalul românesc, înseamnă o altă imagine pentru jucătorii noştri şi nu în ultimul rând pentru suporterii fotbalului", a adăugat antrenorul."Ne doare pe toţi. Pentru că iubitorii fotbalului doresc ca echipa noastră naţională să joace, să participe la asemenea competiţii. Personal am participat la patru evenimente majore, mă refer la două Campionate Europene şi la două Cupe Mondiale. Este evident că orice om, orice suporter al fotbalului şi-ar dori să vadă echipa noastră naţională jucând acasă într-o asemenea competiţie. Din păcate s-a pierdut această calificare. Nu aş vrea să mai reluăm această temă, m-am pronunţat la momentul respectiv. Azi ce pot să spun e că a fost o posibilitate uriaşă să fim prezenţi la acest Campionat European, pentru că a fost o grupă accesibilă. Şi mă refer la tot parcursul din grupă şi la acel meci cu Islanda", a mai spus Iordănescu.Întrebat care este selecţionata preferată la EURO 2020 în absenţa primei reprezentative a României, Anghel Iordănescu a răspuns: "România. Eu nu pot să am altă echipă preferată".În vârstă de 71 de ani, Anghel Iordănescu a fost în trei rânduri selecţioner al primei reprezentative de fotbal a României. El a condus echipa naţională la patru turnee finale, Cupa Mondială 1994, Campionatul European 1996, Cupa Mondială 1998 şi Campionatul European 2016.De numele său se leagă cea mai mare performanţă a selecţionatei României, mai exact atingerea sferturilor de finală la Cupa Mondială 1994 din Statele Unite ale Americii.Ca antrenor la Steaua, el a câştigat patru titluri de campion (1987, 1988, 1989, 1993), două Cupe ale României (1987, 1989) şi Supercupa Europei (1986). De asemenea, are o finală în Cupa Campionilor Europeni cu Steaua (1989). În străinătate, Iordănescu a câştigat Liga Campionilor Asiei cu echipele saudite Al Hilal (2000) şi Al Ittihad (2005).Anghel Iordănescu a evoluat ca jucător doar la Steaua şi OFI Creta. El are în palmares două titluri de campion cu Steaua (1976, 1978), patru Cupe ale României (1970, 1971, 1976 şi 1979) şi Cupa Campionilor Europeni (1986), când îndeplinea şi funcţia de antrenor secund. De asemenea, el a evoluat de 57 de ori în echipa naţională marcând 21 de goluri.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).