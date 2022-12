Anglia are o putere incredibilă, nu vom trata cu superficialitate niciun meci, spune Steve Borthwick

Naţionala de rugby a Angliei are o putere incredibilă, dar nu vom trata superficial nicio partidă indiferent de adversar, a declarat marţi noul selecţioner al Angliei, Steve Borthwick, scrie BBC, potrivit Agerpres.

"Vom avea o nouă atitudine şi o nouă abordare. Sunt mândru să fiu noul selecţioner al "trandafirilor". Am iubit această echipă de mic, cât am fost jucător am dat totul pentru ea. Este o naţională cu o putere incredibilă. Sigur, ne gândim la Cupa Mondială de anul viitor din Franţa, dar mai întâi de toate vom lua meci cu meci fiecare întâlnire din Turneul celor Şase Naţiuni. Vreau să maximizez fiecare meci pe care-l vom susţine. Cel mai important meci pentru noi va fi mereu următorul", a spus Borthwick.Aşa cum se ştie, Steve Borthwick a fost numit, pentru o perioadă de 5 ani, antrenorul principal al selecţionatei de rugby a Angliei, în locul lui Eddie Jones, demis la începutul lunii, a anunţat luni Rugby Football Union (RFU).Borthwick, 43 ani, fost căpitan al Angliei, a făcut parte din staff-ul tehnic al lui Eddie Jones, al XV-lui Japoniei şi apoi al XV-lui Angliei, înainte de a prelua în 2020 echipa Leicester Tigers.Fost jucător la Saracens şi Bath, Borthwick a strâns 57 de meciuri test în tricoul Angliei, înainte de retragerea lui din 2014. Între 2015 şi 2020 a fost antrenor cu înaintaşii şi şi-a câştigat reputaţia de tânăr mentor interesant în joc. A preluat apoi funcţia de antrenor principal la Leicester Tigers, cu care a câştigat titlul în 2022, după un loc secund în 2020.Leicester ocupă locul cinci în actualul sezon din Premiership şi este neînvinsă în Cupa Campionilor Europeni după două meciuri.Cunoscut pentru atenţia la detalii şi pentru că este opusul lui Jones, care a avut o relaţie dificilă cu mass-media în timpul mandatului său, Borthwick va debuta pe banca tehnică la meciul Angliei cu Scoţia (4 februarie), din prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni.Australianul Eddie Jones, a fost demis la începutul lunii de conducerea RFU, din cauza rezultatelor slabe ale vice-campioanei mondiale din ultimul timp. Jones, 62 ani, a înregistrat anul acesta şase înfrângeri în 12 meciuri, la mai puţin de un an de Cupa Mondială din 2023 din Franţa.Anglia, vice-campioana mondială, care încheie anul pe locul 5 în ierarhia internaţională, va fi în Grupa D la CM 2023 din Franţa, alături de Japonia, Argentina, Samoa şi Chile.