'Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore' va avea premiera pe HBO Max în 30 mai

„Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”/ „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” de la Warner Bros. Pictures, cea mai nouă aventură din universul Wizarding World creat de J.K. Rowling, va avea premiera pe platforma de streaming HBO Max pe 30 mai, conform news.ro.

Profesorul Albus Dumbledore (Jude Law) ştie că puternicul vrăjitor malefic Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) complotează pentru a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Neputând să-l oprească singur, el îi încredinţează magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne) misiunea de a conduce o echipă îndrăzneaţă de vrăjitori, vrăjitoare şi un curajos brutar Încuiat într-o misiune periculoasă, în care întâlnesc animale fantastice vechi şi noi şi se ciocnesc cu legiunea de adepţi a lui Grindelwald, aflată în plină expansiune. Dar cu o miză atât de mare, oare cât timp poate Dumbledore să rămână pe margine?

Filmul beneficiază de o distribuţie remarcabilă, din care fac parte câştigătorul Oscarului, Eddie Redmayne („The Theory of Everything”), Jude Law, dublu nominalizat la Oscar („Cold Mountain,” „The Talented Mr. Ripley”), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner şi Mads Mikkelsen.

„Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” este regizat de David Yates şi scris de J.K. Rowling şi Steve Kloves, după un scenariu de J.K. Rowling. Filmul a fost produs de David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram şi Tim Lewis. Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti şi Michael Sharp au fost producători executivi. „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” este o producţie Heyday Films.

Din echipa creativă fac parte directorul de imagine George Richmond („Rocketman,” „Kingsman: The Golden Circle”), designerii de producţie Stuart Craig, deţinător a trei premii Oscar („The English Patient,” „Dangerous Liaisons,” „Gandhi,” filmele „Harry Potter” şi „Fantastic Beasts”) şi Neil Lamont („Solo: A Star Wars Story,” „Rogue One: A Star Wars Story”), editorul cu care Yates colaborează de multă vreme, Mark Day („Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,” ultimele patru filme „Harry Potter”), coordonatorul de efecte speciale nominalizat la Oscar Christian Mänz („Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1,” filmele „Fantastic Beasts”), şi designerul de costume Colleen Atwood, laureată cu patru premii Oscar („Chicago,” „Memoirs of a Geisha,” „Alice in Wonderland,” „Fantastic Beasts and Where to Find Them”). Muzica este semnată de James Newton Howard, de nouă ori nominalizat la Oscar („News of the World,” „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,” „Defiance,” „Michael Clayton,” filmele „The Hunger Games”).

„Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”/ „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” va fi disponibil în România pe HBO Max din 30 mai, alături de toate titlurile francizei Wizarding World™, inclusiv filmele din seriile Harry Potter, Fantastic Beasts şi „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” şi „Harry Potter: Hogwarts Tournament of House”.