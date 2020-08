Animaţia 'Călătoria fantastică a Maronei', regizată de Anca Damian, la Bucharest International Film Festival 2020

Animaţia „Călătoria fantastică a Maronei”, regizată de Anca Damian, şi drama de război „Beanpole”, de Kantemir Balagov, se numără între cele cinci producţii selectate în competiţia Bucharest International Film Festival 2020, potrivit news.ro.

Cele cinci filme îşi vor disputa marele premiu, premiul pentru regie şi premiul pentru scenariu la ediţia a 16-a a festivalului care va avea loc între 27 august şi 3 septembrie, în aer liber, în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român, în Grădina cu Filme - Cinema & More a Creart şi în curtea Operei Comice pentru Copii.

În focus la această ediţie este Coreea de Sud. Astfel, în competiţie au fost alese două producţii din această ţară.

„Călătoria fantastică a Maronei” (2018) este o producţie Belgia, Franţa, România. Scenariul este semnat de Anghel Damian după o idee a Ancăi Damian. Ilustratorul belgian Brecht Evens este creatorul personajelor. Filmul spune povestea căţeluşei cu nasul în formă de inimă care are parte de numeroase aventuri într-o lume magică. Pelicula a fost nominalizată, între altele, la categoria „lungmetraj de animaţie european” a Premiilor Academiei Europene de Film.

„Beanpole” (Rusia, 2019), de Kantemir Balagov, a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2019 şi i-a adus lui Balagov premiul pentru regie. Acţiunea este plasată în Leningrad, la câteva luni după încetarea celui de-Al Doilea Război Mondial. În centru, două femei ieşite recent din armată, care încearcă să depăşească experienţa traumatizantă pe care o reprezintă războiul.

„Jazzy MisFits” (Coreea de Sud, 2019) reprezintă debutul regizorului Yeon-woo Nam. Filmul prezintă povestea unei tinere cântăreţe care îşi regăseşte mama. Cele două pleacă împreună în căutarea surorii mai mici a cântăreţei, dispărută fără urmă, cu banii familiei.

„The Woman Who Ran” (Coreea de Sud, 2019), de Hong Sang-soo, premiat pentru regie la Berlinala de anul acesta, are în centru personaje nevrotice şi sofisticate. Filmul este construit sub forma unui triptic, personajul principal fiind actriţa Kim Min-hee, cunoscută din „Slujnica/ The Handmaiden”, în regia lui Park Chan-wook, şi „Grass” al lui Hong Sang-soo.

„Corpus Christi” (Polonia, 2019), regizat de Jan Komasa, a avut premiera la Festivalul de la Veneţia 2019 şi a fost nominalizat la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2020. Filmul este povestea unui fost condamnat care doreşte să se înscrie la seminar şi să devină preot după ce este eliberat. Însă societatea nu îi permite.

Biletele pentru proiecţiile din cadrul festivalului de la Bucureşti vor putea fi cumpărate de pe eventbook.ro.

În vederea desfăşurării evenimentului în condiţii de siguranţă, BIFF va implementa normele stabilite de autorităţi şi apelează la cooperarea participanţilor la festival.

Festivalul este organizat de Fundaţia Charta, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Institutului Cultural Român.