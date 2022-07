Producţia Universal "Minions: The Rise of Gru" a dominat box office-ul nord-american în weekendul de lansare, adunând venituri de 108 milioane de dolari şi se aşteaptă să atingă 127,9 milioane de dolari.

Potrivit Variety, pe baza acestei estimări, "Minions: The Rise of Gru" va doborî recordul pentru cea mai bună lansare în weekendul de Ziua Independenţei, depăşind blockbuster-ul Paramount din 2011 "Transformers: Dark of the Moon" (115,9 milioane de dolari în patru zile).

Impresionant, "Rise of Gru" aproape şi-a egalat predecesorul film, din 2015, "Minions", care a avut încasări de 115 milioane de dolari în trei zile.

Pe locul doi, "Top Gun: Maverick" a scăzut cu 14%, adunând 25,5 milioane de dolari din 3.843 de cinematografe în al şaselea weekend de lansare. La nivel internaţional, "Top Gun: Maverick" a strâns 544,5 milioane de dolari iar la nivel global - 1,11 miliarde de dolari.

Campionul din weekendul trecut, "Elvis", a coborât pe locul 3, strângând 19 milioane de dolari din 3.932 de cinematografe în weekend. Până acum, filmul muzical biografic de la Warner Bros. a acumulat 67 de milioane de dolari în America de Nord. "Elvis", cu Austin Butler în rolul regelui rock and roll-ului, a atins 113 milioane de dolari la nivel global în weekend, inclusiv 34 de milioane de dolari în străinătate.

Al şaselea capitol din franciza "Jurassic" a încasat 15,6 milioane de dolari în weekend şi s-a clasat pe locul patru în top. După patru săptămâni pe marele ecran, "Dominion" a strâns 335,3 milioane de dolari la box office-ul nord-american şi 824,5 milioane de dolari la nivel mondial.

Thrillerul "The Black Phone", pe locul cinci în calsament, a strâns 12,3 milioane de dolari din 3.156 de cinematografe în weekend şi ar trebui să se încheie luni cu 14,6 milioane de dolari. De la debutul său weekendul trecut, "The Black Phone" a încasat 49,7 milioane de dolari în America de Nord şi 74,4 milioane de dolari la nivel global.