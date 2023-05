Aniversarea unui proiect cu cântec

Se spune mereu că un mediu curat reprezintă sănătate pentru generaţiile viitoare, modul in care păstrăm mediul astăzi aşa îl vom preda copiilor noştri mâine. Dar să vedem mai exact ce înţeleg unii semeni de ai noştri în materie de poluare, deşeuri, ecologizare, mai pe scurt protecţia mediului.

Procedura de licitatie privind “Achiziţionare Servicii pentru Curatarea Industriala a instalatiilor tehnologice, a sistemelor de canalizare, Decontaminare/Remediere si Colectarea, Transportul, Tratarea, Valorificarea, Eliminarea finala a deșeurilor periculoase si nepericuloase in locatiile OMV Petrom si OMV Aviation SRL - Lot 2, 20 locatii, depozite operationale OMV inchise si deschise, Arpechim “- Organizator OMV Petrom SA si OMV Petrom Aviation SRL - inceputa inca din luna iunie 2022, se apropie de aniversarea unui an de la data lansarii sale si nu reuseste inca sa fie pusa in implementare .

Motivatia OMV PETROM – cea aparenta cel putin, fiind aceea a unei analize scrupuloase respectiv a unei selectii riguroase a ofertelor formulate, realitatea factuala insa facand simtita interventia unor influente externe nefaste pentru interesul profesional si economic al OMV Petrom , pentru interesul de natura ecologica al activitatii OMV Petrom , in general, si celei romanesti, in special.

La OMV Petrom exista indicii temeinice a faptului că ecologizarea se face doar pe hârtie. Concomitent, “băieţii deştepţi” din acest business, că fiecare domeniu are şmecherii ei, se îmbogăţesc peste măsură. Dar totuşi cine va deconta factura?!

Impactul economic este infim faţă de impactul ecologic pe care îl are decontaminarea pe hârtie a deşeurilor petroliere periculoase şi depozitarea haotică a acestora, iar asta pentru că materialele petroliere netratate vor persista în sol şi consecinţele se vor resimţi şi peste zeci de ani. Adică, generaţiile viitoare sunt puse în pericol din punct de vedere al sănătăţii.

Unul din „ impedimentele „ majore ,care se pare ca impiedica finalizarea procedurii mai sus amintita se regaseste in insistenta cu care reprezentanti de top din managementul OMV PETROM promoveaza incredintarea lucrarilor vizate de aceasta licitatie catre un grup de prestatori „ afiliati „ OIL DEPOL SERVICE respectiv Ecomed Eastern Europe SRL, entitate cu actionariat italian despre care nu se stie mare lucru, cu exceptia faptului ca in mod constant, de peste 10 ani, participa la licitatii in tandem cu Oil Depol Service SRL, succedandu-se in calitatea de lider si coordonator de asociere in raport de necesitatile “strategice”.

Este de notorietate in același timp ,Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinare şi ai unui contractor al acesteia, grupul ECOMASTER - OIL DEPOL, fapte care ar fi fost comise în legătură cu ecologizarea unui batal (groapă de depozitare a țițeiului, n.red.) din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti - a fost trimis în judecată, fiind înscris pe rolul Tribunalului Prahova.

Grupul ECOMASTER – OIL DEPOL amintit mai sus in dosarul ROMPETROL ,împreuna cu o companie italiană ECOMED EASTERN EUROPE au in prezent in derulare , o nouă operațiune, respectiv, pe parcursul derulării procedurii de achizitie organizate de catre CNAIR pentru ecologizarea depozitului de deșeuri prin care trece A10 Sebes - Turda , au notificat autoritatea contractantă că vor transporta deșeurile peste 400 km, de la Cluj în județul Prahova, urmând să le trateze în depozitul deținut chiar de ei în satul Târgșoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova. Aceasta abordare ridica numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât notificarea trimisă de ei nu se referă și la modalitatea specifică de tratare a solurilor contaminate cu HCH și mercur respectiv deținerea unui echipament autorizat pentru desorbtie termica în locația respectivă.

ECOMED EASTERN EUROPE a fost, printre altele, asociat, alaturi de Oil Depol si Ecomaster Servicii

Ecologice la licitatia organizata de CNAIR pentru ”Tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg), rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, sector 2B, km10+500 şi depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldoveneşti, Județul Cluj”, care a avut o valoare maximă de 157.385.936 lei, fără TVA.”

Este de notorietate faptul ca aceasta licitatie adjudecata de grupul celor trei, Oil Depol, Eco Master si Ecomed, sub conducerea Oil Depol, folosind metoda deja patentata de acestia de subevaluare a ofertei, a ramas de mai bine de doi ani in nelucrare, nici pana acum nefiind pusa in implementare,cu autorizatii de mediu viciate si plangeri penale, provocand in continuare daune autoritatii contractante, CNAIR, pana in ziua curenta si, poate, mult timp dupa.

Drept urmare a investigatiilor demarate in ceea ce privește activitățile Grupului OIL DEPOL – ECOMASTER ,marile companii care dețin active in zona de rafinare si stații de carburant respectiv , OMV PETROM fiind unul dintre cei mari si mai constanți contractori ai acestora , se văd puși într-o situație mai mult decat incomoda .

Cu toate ca privatizarea PETROM este cel mai bun exemplu despre cum poate fi jefuita o tara, printr-un contract continand obligatii eludate de partea austriaca sau neincasate de partea romana,un contract calcat in picioare de semnatarul austriac, sub protectia anonimatului , nu putem sa nu retinem faptul ca in fiecare luna din primele trei trimestre ale anului care tocmai a trecut, grupul OMV care detine pachetul de control din OMV Petrom,a raportat un profit net de 1 miliard de lei, cea mai mare parte provenind din scumpirea carburantilor, gazelor si energiei electrice .

Ajungem astfel intr-un punct critic , cel al indeplinirii obligatiilor de mediu aferente, coroborate cu suspiciuni de sabotare a intereselor Romaniei, dat fiind faptul ca deciziile privind achizitiile , selectia furnizorilor si preturile in acest domeniu atat de sensibil se iau folosind tipare cel putin ciudate si cu siguranta necompetitive .

Daca vom privi cu suficient de multa rabdare si atentie relatia „ toxica „ a OMV cu Oil Depol si afiliatii acestora , vom descoperi suficiente informatii care atesta ca acestia ar utiliza in relatia cu OMV , concomitent, mai multe contracte cadru, pentru servicii similare, dintre care unele la preturi sub nivelul ordinar al dumpingului, iar altele cu tarife peste media pietei, folosind un mecanism fraudulos in care licitatile se adjudeca in baza primelor cotatii si se executa platindu-se de fapt in baza secundelor – celor oneroase.

Cu toate ca , exista suficiente indicii temeinice aduse la cunostinta conducerii OMV Petrom privind istoricul unor practici de inundare a bazinelor si/sau rezervoarelor asumate pentru curatare, privind cresterea cantitatilor de deseuri necesar a fi “tratate”, precum si despre sute de curse fictive de transport a solului contaminat, dovedite ca fictive de camerele de luat vederi din incinta beneficiarului ( aceeasi tipologie de fapte pentru care acum OIL DEPOL se afla acum in urmarire penala), dupa cum exista informatii legate de facturarea repetata a acelorasi prestatii sau cantitati de deseuri procesate sau inregistrate cu destinatii de valorificare/eliminare fictive sau sub justificarea unui acelasi aviz de insotire a marfii, pentru aceeasi unica marfa – in curand vom sarbatori UN AN de tergiversari .

Tergiversari orchestrate de o Comisia de Licitatie, compusa atat din reprezentanti romani, cat si straini, strabatuti cu totii de fiorii unei colaborari istorice de peste 10 ani cu Grupul OIL DEPOL , fara a tine cont in parcursul de evaluare a acestei proceduri, ca exista indicii grave de fraudare a selectiei si tendinte de incredintare a beneficiului acestei proceduri pe criterii care nu au nimic de-a face cu o procedura tehnico-financiara , competitiva reala , care sa nu ne lase iar si iar cu munti de deseuri periculoase .

O aniversare amara, in urma careia ramanem sa urmarim cu atentie aspectele relevate mai sus, existand suspiciunea rezonabilă a faptului ca prin reluarea unor vechi relații comerciale toxice sub toate aspectele cu grupul OIL DEPOL, sarcinile de mediu asumate de grupul austriac sa nu fie efectuate real de catre potențialii contractori , generand grave probleme de mediu si nu numai .