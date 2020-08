Anonimul #17 a debutat cu premiera românească a dramei The Father

Anonimul 2020 a debutat, miercuri seară, cu premiera românească a dramei "The Father", regizată de Florian Zeller, cu Anthony Hopkins şi Olivia Colman în rolurile principale. Cea de-a 17-a ediţie a evenimentului de la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării) are loc în condiţii speciale, impuse de pandemie, însă se bucură de proiecţii sold out, potrivit news.ro.

Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care în 2019 au pus interdicție polițiștilor

Proiecţiile din prima seară au avut loc cu casa închisă. Biletele cu valoare zero au fost rezervate online în mai puţin de o oră. Asta a făcut ca alte zeci de persoane să vizioneze filmele din afara zonei destinate festivalului.

Patru sute de oameni sunt acceptaţi acum în spaţiul care, până anul acesta, găzduia aproximativ 3.500 de spectatori.

Acum, locurile sunt distanţate, purtarea măştii este obligatorie, iar după fiecare proiecţie spaţiul este dezinfectat.

"The Father", povestea lui Anthony, un bărbat în vârstă care suferă de Alzheimer, şi a fiicei lui, Anne, care face tot posibilul ca el să fie îngrijit cât mai bine, a putut fi vizionat miercuri seară în premieră în România.

Lungmetrajului bazat pe piesa de teatru a lui Zeller i-a urmat documentarul "Acasă" al lui Radu Ciorniciuc, premiat la Sundance, pentru imagine, dar şi la TIFF, drept cel mai bun film românesc.

Noaptea a fost încheiată cu primele calupuri de scurtmetraje româneşti şi străine.

Citește și: CAB LUNGEȘTE CHINUL șefilor Jandarmeriei - Respinge excepția lui Cucoș și trimite dosarul redeschiderii anchetei 10 august la Tribunalul București

La ediţia de anul acesta a debutat şi Alex Ştefănescu, actor şi cântăreţ, în rol de prezentator. El a interpretat mai întâi trei piese, compoziţii proprii, apoi i-a introdus în scenă pe Ionuţ Mareş, selectorul competiţiilor, şi pe Miruna Berescu, directorul festivalului.

Până sâmbătă noapte, la Sfântu Gheorghe, vor rula 19 scurtmetraje, româneşti şi străine, şi mai multe lungmetraje noi româneşti, dar şi clasicul "Nopţile Cabiriei" al lui Federico Fellini, în afara competiţiei.

"Este un an special. Nu am ştiut până relativ recent dacă festivalul va avea loc sau în ce fel va avea loc. Dar chiar şi aşa, am avut peste 50 de filme înscrise în competiţia de scurtmetraj românesc şi spre 1.000 de filme la cea de scurtmetraj internaţional", a spus Ionuţ Mareş.

Câştigatorii celor două secţiuni vor fi desemnaţi prin votul publicului, care va fi exercitat online, pe vot-anonimul.ro.

"Pentru mine e o victorie ca ne aflăm aici. Şi dumneavoastră şi noi. Este o mică victorie, asa cum este şi filmul din această seară. El a aterizat în România după Sundance", a declarat Miruna Berescu înaintea proiecţiei filmului lui Zeller.

"Aş vrea să sper că, decât să vorbim atât de mult despre distanţare, care sigur că există, poate ne gândim zilele astea cât de mult ne poate apropia faptul că suntem aici şi că în spatele nostru avem un ecran pe care putem să vedem film".

Anonimul #17 se va încheia sâmbătă noapte cu proiecţia celui mai nou film al lui Cristi Puiu, "Malmkrog", premiat pentru regie în secţiunea Encounters a Berlinalei de anul acesta.