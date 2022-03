Antidrog, reorganizare prin desfiintare! (Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog)

Federația Neguvernamentală Antidrog și CIADO România, solicită cu vehemență primului ministru al Guvernul României, dl. Nicolae Ionel Ciucă reorganizarea Agenția Națională Antidrog. Ultimii 16 ani au arata că greșita poziționare a acesteia in structurile Ministerul Afacerilor Interne, Romania a dus la creșterea prevalențelor de-a lungul vieții de la 1,4 % la 10.6 %. Suntem singura tară din UE ce nu a înteles că prevenirea, evaluarea, consilierea, tratamentul nu sunt atribute ale ministerelor de forță sau coercitive. Agenția trebuie să funcționeze în folosul societății, să producă efecte și nu pentru a avea o organigramă de peste 350 posturi de ofițeri, subofițeri etc.

Solicităm reorganizarea Agenției ca o structură suplă în subordinea Parlamentului României (cu specialisti civili) , generatoare de programe și proiecte, asigurarea logisticii și resurselor financiare adecvate pentru o reala reducere a cererii și ofertei de droguri.

European Commission a elaborat Strategia Europeană Antidrog 2021-2025 în luna iulie 2020, Council of the European Union a adoptat Strategia in luna decembrie 2020. Autoritățile române in mod deliberat nu adoptă Strategia Națională Antidrog 2021-2025 și Planul de Acțiune aferent ceea ce a creat o breșă enormă in prevenirea consumului de droguri, alternative la consum pentru a nu mai vorbi de relaționarea între autoritățile responsabile cu aplicarea Strategiei.

Ministrul afacerilor interne dl. Lucian Bode de 2 ani ține comanda Agenției Naționale Antidrog intr-un interimat cu imputerniciri la 6 luni. Fără viziune, fără politici publice naționale și locale toată activitatea la nivel național este paralizată și impardonabil totul spre fericirea traficanților.

Tăcerea Guvernului și lipsa de reacție a acestuia le considerăm complicitate la creșterea consumului de droguri.

Presedinte Gigel LAZAR