Anton Petrea, antrenorul FCSB: 'Venim după o perioadă mai puţin fericită, ne dorim o victorie'

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa traversează o perioadă mai puţin fastă, după trei înfrângeri, şi că îşi doreşte o victorie de moral cu Chindia Târgovişte.

"Ne dorim o victorie de moral, venim după o perioadă mai puţin fericită pentru noi, în care nu am reuşit să câştigăm. Ba mai mult, am pierdut aceste jocuri. Întâlnim un adversar care are ca obiectiv evitarea de la retrogradare, dar care are din punctul meu de vedere şanse la play-off. E o echipă care nu a transferat foarte mult în pauza competiţională şi asta dă o mai multă omogenitate lotului lor. Trebuie să fim foarte atenţi şi să facem un meci bun pentru a reuşi să câştigăm. Orice echipă joacă bine împotriva noastră, este motivată, este dornică să demonstreze că are valoare. Cu siguranţă că vor fi şi mâine foarte ambiţioşi, trebuie să fim cel puţin la nivelul lor în ceea ce priveşte agresivitatea şi dăruirea", a declarat Petrea, potrivit agerpres.ro.

Tehnicianul a precizat că are unele probleme medicale în cadrul lotului pe care speră să le rezolve până la ora jocului.

"Din păcate avem unele mici probleme medicale, vom vedea dacă vom putea să-i recuperăm până la ora jocului. Am avut mai multe antrenamente pe sintetic şi acolo s-au produs aceste accidentări", a completat Petrea.

Referitor la un posibil transfer al lui Olimpiu Moruţan la Galatasaray Istanbul, Petrea a spus: "Galatasaray este o echipă de renume european, e măgulitor pentru orice jucător să ştie că este dorit de o echipă aşa de mare. Dar momentan cred că el trebuie să se gândească la ceea ce avem de făcut aici şi vom vedea pe parcurs dacă se va materializa ceva din ceea ce se scrie".

FCSB va întâlni sâmbătă, de la ora 20:00, pe teren propriu (Arena Naţională), formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă din cadrul etapei a 24-a a Ligii I.