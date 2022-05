Anton Petrea, după 1-0 cu Craiova: Cred că e o victorie meritată

Tehnicianul Anton Petrea a declarat că echipa FCSB a meritat să câştige partida cu CS Universitatea Craiova, pe care elevii lui au controlat-o în cea mai mare parte, potrivit news.ro.

"Am trăit foarte intens. Ne aşteptam la un meci dificil. Am început destul de bine jocul, am făzut o primă repriză destul de bună, după care repriza a doua am cedat un pic iniţiativa, cam 10-15 minute, am permis echipei adverse să ne preseze un pic, însă am revenit destul de bine şi am împins din ce în ce mai mult către poarta lor.

A venit un gol meritat după părerea mea, pe final de joc, exact când trebuia, care a turnat un pic plumb în picioarele adversarilor. Cred că e o victorie meritată. (n.r. - cum s-a gândit să-l trimită pe teren pe Mamut) Era 0-0, trebuia să câştigăm, ce să fac, să bag un fundaş? Aveam doi atacanţi pe bancă şi am încercat să forţăm finalul de joc. Se trăieşte intens, doar dacă nu simţi fenomenul şi dacă nu ai treabă cu sportul ăsta poţi să fii impasibil.

Am considerat fiecare meci ca o finală, ţinând cont de diferenţa de puncte care era între noi şi primul loc plus ameninţarea Craiovei pentru locul 2. Sunt bucuros şi fericit că am reuşit să câştigăm destul de multe meciuri şi mai avem două finale, dar acum important e cel cu Voluntari şi vom vedea pentru ultima etapă.

Coman a spus că a simţit o contractură, sper să nu fie nimic grav, l-am întrebat dacă mai poate continua şi mi-a spus că mai bine să iasă, să nu se agraveze. Ianis Stoica a jucat o repriză şi ceva, nu e nicio problemă asta (n.r. - că a fost schimbat). Nu e o scădere de formă la Tavi Popescu, dar şi adversarii noştri erau avizaţi de valoare lui şi i-au acordat o atenţie deosebită.

Cum trecea de un adversar, era imediat dublat, avea 2-3 jucători în preajmă în permanenţă. I-am spus la pauză să încerce să joace mai simplu şi să-şi ia acţiuni individuale în preajma careului. Nu e o scădere de formă, poate un pic o stare de oboseală pentru că a jucat destul de mult pentru vârsta lui şi la meciuri de intensitate maximă. Tănase a cerut schimbare şi i-am spus că nu mai pot, pentru că folosisem toate cele trei momente", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Mamut, în minutul 86.

Sâmbătă, Farul a remizat acasă cu FC Voluntari, scor 1-1, şi CFR Cluj a învins în deplasare FC Argeş, scor 6-0.

Clasamentul play-off-ului: 1. CFR Cluj – 54 de puncte, 2. FCSB – 52, 3. Universitatea Craiova – 45, 4. FC Voluntari – 31, 5. Farul – 29, 6. FC Argeş – 27.

Etapa viitoare programează meciurile CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, FC Farul - FC Argeş şi FC Voluntari - FCSB.