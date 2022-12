Anton Petrea, după ce Chindia Târgovişte a luat bătaie și de la CSU Craiova: 'Nu ştiu dacă ne-a surprins cu ceva, însă am făcut nişte cadouri'

Anton Petrea, antrenorul echipei Chindia Târgovişte, crede că formaţia sa a făcut cadou Universităţii Craiova o victorie în meciul de sâmbătă, din Bănie, scor 0-3.

”Cred că ne-am bătut singuri! Nu ştiu dacă ne-a surprins cu ceva astăzi Universitatea Craiova, însă am făcut nişte cadouri, pot să spun. Însă atunci când întâlneşti o echipă valoroasă… din două ocazii Craiova a înscris două goluri. Am ratat un penalti, Vătăjelu a scos de pe linia porţii. Noi am dat o replică bună şi în inferioritate numerică. Acum însă am pierdut şi urmează să ne liniştim în vacanţa asta scurtă. Despre transferuri pot să vă spun că nu este încă nimic stabilit. Campionatul se joacă şi fiecare punct este important. Vom încerca să ne luptăm la fiecare joc pentru puncte, însă în ultimele etape am întâlnit cele trei favorite la titlu şi asta a fost. Nu caut o scuză şi este o problemă că am pierdut trei meciuri consecutive, dar trebuie să trecem peste acest lucru şi să ne recuperăm punctele pierdute”, a declarat Anton Petrea, scrie news.ro.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a 21-a. Chindia a ratat un penalti.