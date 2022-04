Anton Petrea, după eşecul cu CSU Craiova: Nu au avut nicio ocazie şi au dat două goluri

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a pus pe seama ghinionului eşecul suferit, duminică, pe Arena Naţională, de echipa lui, în meciul cu CS Universitatea Craiova, potrivit news.ro.

"Sunt dezamăgit de rezultat, consider că totuşi am făcut un joc bun. I-am supus la o presiune constantă pe cei de la Craiova, nu ştiu, dacă mă gândesc la cald la toate fazele, dacă au avut vreo ocazie şi ne-au dat două goluri şi asta mă pune pe gânduri, pentru că am încercat, am presat adversarul, nu am avut inspiaţie la finalizare, nu am reuşit să marcăm şi din nimic am primit două goluri.

Este o dezamăgire pentru mine, a fost un meci important pentru noi şi mă aşteptam la alt deznodământ, ţinând cont şi de aspectul jocului. E o înfrângere nemeritată din punctul meu de vedere. Pot să spun că azi am avut ghinion. Când echipa nu câştigă, trebuie să mă gândesc şi eu ce nu a funcţionat şi să remediez. Nu am reuşit să marcăm, aici a fost problema. Am avut şi un gol anulat, o fi fost fault, la ei a fost penalti, nu vreau să comentez, asta a văzut arbitrul, asta s-a întâmplat.

Cineva poate să o încurce pe CFR, dar ce facem noi trebuie să ne gândim. Dacă noi nu putem să ne câştigăm meciurile, aici este problema şi asta am tot discutat şi am atras atenţia jucătorilor că trebuie să ne preocupe în primul şi primul rând rezultatele noastre. Mai sunt şapte etape, mai sunt 21 de puncte în joc, eu cred că lupta nu este încheiată, dar e din ce în ce mai greu pentru noi", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Andrei Ivan ‘45+1 (p) şi Bic ’74.

Clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj – 42 de puncte, 2. FCSB – 37, 3. Universitatea Craiova – 33, 4. FC Voluntari – 30, 5. Farul Constanţa – 25, 6. FC Argeş – 24.