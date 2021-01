Anton Petrea, după meciul cu FC Viitorul: 'E un rezultat echitabil, deşi am controlat jocul. E un punct câştigat'

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, după remiza, scor 2-2, cu FC Viitorul, că rezultatul este echitabil, chiar dacă formaţia sa a controlat jocul şi că punctul obţinut este unul echitabil.

"Am avut câteva situaţii de a marca la început, dar am primit un gol din penalti. Apoi am încrecat să punem mai multă presiune pe adversar, am controlat jocul, am reuşit să marcăm şi chiar să conducem, dar am primit al doilea gol prea repede şi am fost egalaţi. Pe final, am încercat să marcăm, însă adversarul s-a apărat destul de bine şi nu am mai reuşit să înscriem, deşi ne-am creat câteva situaţii bune de a marca. Este un punct câştigat, acumulat în clasament, pentru mine meciul ăsta este deja istorie, trebuie să mă gândesc cum să fac să recuperez jucătorii cât mai repede, pentru că în trei zile avem un alt meci la fel de important şi trebuie să câştigăm. (n.r. - despre un posibil alt penalti în favoarea FCSB) Nu am revăzut nicio fază, nu vreau să comentez arbitrajul. Din punctul meu de vedere am controlat jocul, am avut o posesie mult mai bună, am pus presiune pe adversar, nu am reuşit să marcăm mai mult, dar probabil că pe undeva rezultatul este echitabil. (n.r. - despre transferul unui vârf de atac) Normal că nu aş spune nu, dar trebuie să vedem dacă putem să materializăm ceva. Momentan nu am găsit ceva care să se plieze pe profilul nostru, care să ne avantajeze şi să ne ajute. Sergiu Buş a intrat de ieri în programul normal, sper ca de la meciul următor să-l avem cu noi", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmis Liga I, potrivit news.ro.

Citește și: Groaznic! Activistul de mediu Daniel Bodnar ar putea rămâne paralizat

FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul disputat, marţi, în deplasare, cu FC Viitorul, în etapa a XVII-a a Ligii I.

Au marcat: C. Matei '18 (p), Ely Fernandes '73 / Tănase '56 (p), Dussault '71 (a).

După acest egal, FCSB a acumulat 38 de puncte şi conduce în clasamentul Ligii I. Pe locul al doilea este CFR Cluj, cu 37 de puncte, iar pe locul 3, CS Universitatea Craiova, cu 31 de puncte.

FC Viitorul ocupă locul 7, cu 22 de puncte.