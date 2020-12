Anton Petrea, după victoria cu CSU Craiova: 'Nu le-am mai dat nicio şansă'

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, că victoria din meciul cu CSU Craiova este una importantă, dar nu decisivă în câştigarea campionatului.

"Am avut ceva mici probleme de organizare defensivă la început, dar după pauză ne-am organizat mult mai bine şi cred că nu le-am mai dat nicio şansă. Noi am reuşit să ne facem jocul de atac, am reuşit să marcăm două goluri şi puteam să o facem de mai multe ori. Dar importantă e victoria, acum trebuie să ne gândim la meciul următor, care este peste trei zile. Sperăm să ne recuperăm cât mai repede şi să câştigăm şi acel joc.

Eram obişnuiţi pe Arena Naţională, un stadion prietenos pentru noi, dar asta este situaţia, dacă nu putem evolua acolo am găsit această variantă (n.r. - la Mogoşoaia) E lângă Bucureşti, terenul e bun, sper ca şi după meciul de luni seară să fim bucuroşi. Faptul că marcăm multe goluri este îmbucurător pentru noi, să fim pe primul loc este plăcut, dar campionatul este foarte echilibrat, de la o etapă la alta se pot întâmpla răsturnări de situaţie. E o victorie importantă cea din această seară, dar nu decisivă.

Ne bucurăm de această victorie şi rămâne să ne pregătim de meciurile viitoare. Suntem într-o situaţie inedită cu începerea campioantului atât de devreme (n.r. - după Anul Nou), nu ştiu dacă e un avantaj, pentru că nu ştii cum va fi vremea, nu ştim unde vom avea posibilitatea să ne antrenăm. Mă refer la toate echipele. Nu ştiu dacă e o idee foarte bună, dar ăsta e programul stabilit, nu avem ce să facem, trebuie să ne adaptăm la condiţiile meteo, la orice şi să ne pregătim cât mai bine în perioada asta scurtă de zece zile sau cât vom avea la dispoziţie.

Le spun jucătorilor că valoare au, dar trebuie să formăm o echipă, un grup unit ca să putem să câştigăm trofee. La capitolul acesta trebuie să lucrăm ca să devenim o forţă a campionatului. (n.r. - despre fundaşul Radunovici de la Astra care va ajunge la FCSB) E un jucător valoros, jucător de bandă, un jucător bun", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa CSU Craiova şi a urcat pe primul loc în Liga I.

Golurile au fost marcate de Man, în minutele 39 şi 55.