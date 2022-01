Anton Petrea (FCSB), după victoria cu Dinamo - E o diferenţă mare de valoare care se reflectă şi în clasament

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă susţinută după victoria cu 3-0 în derby-ul cu Dinamo, că este o diferenţă mare de valoare între cele două formaţii, lucru care se reflectă şi în clasament.

Rugat să comenteze faptul că formaţia sa a înscris 9 goluri şi nu a primit niciunul în meciurile tur-retur cu Dinamo din acest sezon, Petrea a afirmat: "Este o diferenţă mare de valoare care se reflectă şi în clasament până la urmă. Dar pe mine mă bucură că rămânem constanţi în rezultate. Azi a fost o partidă pe care am câştigat-o meritat în faţa unui adversar care a depus un efort considerabil şi a luptat până la ultima picătură de energie. Dar mă aşteptam la lucrul acesta pentru că a fost un derby între două echipe de tradiţie"."Am reuşit să marcăm foarte repede, după care am beneficiat şi de avantajul unui om în plus după aceea eliminare. Însă apoi noi nu am mai ţinut aşa de minge cum mi-aş fi dorit, adică să pasăm mai mult, să ne creăm mai multe ocazii... şi am intrat într-un joc de uzură şi luptă în care nu ar fi trebuit să intrăm. Ar fi trebuit să fim mai isteţi, să-i pasăm mai mult, să-i obosim mai repede. Dar e bine că am reuşit să mai marcăm şi am mai adunat încă trei puncte care ne apropie de primul loc", a adăugat el.Anton Petrea s-a arătat nemulţumit de faptul că jucătorii săi s-au relaxat după deschiderea scorului. "E bine pentru moralul echipei atunci când maerchezi repede, dar pe de altă parte intervine şi o firească stare de relaxare care s-a văzut în jocul nostru, iar asta nu mi-a plăcut. Noi încercăm la fiecare meci să luăm o opţiune serioasă încă de la început, dar nu întotdeauna îţi iese. Însă azi am reuşit şi am început jocul practic de la 1-0", a spus tehnicianul.El susţine că Dinamo se află într-o situaţie foarte dificilă în clasament în momentul de faţă. "Pentru Dinamo este greu, într-adevăr, asta vorbeam şi cu Flavius (n.r. - antrenorul Flavius Stoican) mai devreme puţin... Dar eu sincer mi-aş dori ca Dinamo să ajungă într-o situaţie în care să se poată salvată la retrogradare. Dar momentul actual este destul de dificil pentru că fiecare meci este greu", a precizat el.Petrea nu ştie dacă Mihai Pintilii, delegatul formaţiei FCSB, va prelua postul de antrenor secund în staff-ul noului selecţioner al echipei naţionale a României, Edward Iordănescu."Nu ştiu dacă rămân fără Mihai Pintilii, trebuie să îl întrebaţi pe el... eu nu ştiu ce are de gând. Am vorbit cu el despre aceste discuţii care sunt, dar încă nu ştiu ce va face", a menţionat Anton Petrea.FCSB a învins-o pe Dinamo cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Dinamo din Bucureşti, într-un derby de tradiţie desfăşurat în etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.După 6-0 în tur, FCSB s-a impus acum la scor de forfait, prin golurile marcate de Octavian Popescu (2), Ianis Stoica (75) şi Răzvan Oaidă (82).După 23 de etape, Dinamo Bucureşti ocupă penultima poziţie în clasamentul Ligii I, cu doar 12 puncte, unul mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.