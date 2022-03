Anton Petrea, prima reacție după victoria cu FC Argeș

Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat duminică seară, după meciul cu FC Argeş, scor 3-2, că formaţia sa putea fi mai atentă şi să nu le facă adversarilor cadou goluri, potrivit news.ro.

”Puteam să fim mai atenţi. Am avut 2-1. Am avut şi om în plus. A venit acea fază, nu am revăzut-o dacă a fost, dar am fost egalaţi. Pe final am alergat după golul victoriei. Mă bucur că am reuşit. Trei puncte importante. Un meci frumos, cu faze de poartă, penalty-uri, cartonaş roşu, agresivitate uneori excesivă. Sper să-i ţină tot aşa pe cei de la FC Argeş. Sunt câteva minusuri, când primeşti două goluri. Ceva nu a funcţionat acolo. Au fost nişte nesincronizări. Am ajuns în situaţia să ne vedem egalaţi. E păcat de efort, de munca depusă, să luăm două goluri făcute cadou”, a spus Petrea, potrivit digisport.ro.

Formaţia FCSB a învins, duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, în care trei goluri s-au marcat din penalti şi un jucător de la gazde a fost eliminat.

FCSB a marcat prin Tănase, în minutele 39 şi 56 (penalti) şi Dumiter ‘90+4. Pentru FC Argeş au înscris Şerban ’43 (penalti) şi Said ’72 (penalti).

În minutul 69, de la gazde a fost eliminat Şerban.