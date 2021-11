Anton Petrea: Victoria este importantă dar nu cred că Universitatea Craiova a ieşit din lupta pentru titlu

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat că victoria obţinută în meciul cu CS Universitatea Craiova este importantă, dar nu decisivă în lupta pentru titlu şi nici nu scote formaţia olteană din calcule.

"A fost un meci aşa cum am anticipat, foarte dificil, cu un adversar care ne aşteptam să ne pună probleme, mai ales în a doua parte a jocului am întâmpinat probleme. Am suferit, am absorbit această presiune a adversarului. Am reuşit să rezistăm, ultimele 20 de minute ne-am cam pierdut din repere şi nu am avut luciditate să ţinem de minge, am pierdut mingi şi am permis adversarului să vină peste noi şi să-şi creeze câteva situaţii importante de poartă. Mă bucur că nu am renunţat la luptă, am crezut până la sfârşit în victorie şi am reuşit să înscriem golul victoriei. Am primit două goluri pe două greşeli ale noastre, pe posesia noastră, am pierdut mingea şi pe tranziţie negativă au ieşit un penalti şi golul doi. Analizăm şi pe viitor sper să eliminăm din greşelile pe care le facem în unele momente ale jocului. Sunt trei puncte foarte importante, dar nu decisive, nu cred că Universitatea Craiova a ieşit din lupta pentur titlu. Cred că în momentul de faţă principalul obiectiv este accederea în play-off, vom vedea după înjumătăţirea punctelor ce diferenţe vor fi între echipe. Eu cred că, la ce echipă are Universitatea Craiova şi la staff-ul pe care îl au, cu siguranţă se vor bate până la final. Budescu e un jucător valoros, se vede când pune piciorul pe minge şi asta se aşteaptă de la el, să aibă sclipiri şi să le ofere colegilor lui pase foarte bune", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a XVII-a a campionatului naţionala Casa Pariurilor Liga 1, în care gazdele au condus cu 1-0 şi bucureştenii au marcat golul victoriei în minutul 90+1.

Golurile au fost înscrise de Andrei Ivan ’13 (penalti) şi Cîmpanu ‘56 pentru craioveni, respectiv Dumiter ’17, Şut ’39 şi Cordea ‘90+1 pentru FCSB.

În clasament, lider este CFR Cluj, cu 42 de puncte (16 jocuri). FCSB ocupă locul doi, cu 37 de puncte, FC Voluntari este pe 3, cu 29 de puncte, şi Universitatea Craiova se află pe poziţia a patra, cu 28 de puncte.