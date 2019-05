Antrenorul Astrei Giurgiu, Costel Enache: 'Nu mai avem puterea mentală, spirit de grup, lucrurile acestea le-am pierdut'

Antrenorul Astrei Giurgiu, Costel Enache, a declarat că jucătorii săi nu mai au puterea mentală şi spiritul de grup, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă, clubul neachitându-le salariile pe ultimele cinci luni, potrivit news.ro.

"Am fost surpins de forţa de joc a adversarului, apoi partea psihologică ne afectează foarte tare, am avut şi noi momentele noastre, am avut ocazii foarte mari. N-am reuuşit să intrăm în joc cu acele situaţii, iar în momentul în care suntem acum, orice dezechilibru mental ne afectează foarte tare, e normal după zbuciumul din ultima perioadă. Sunt lucruri pe care am încercat o perioadă să le gestionez şi au mers, dar în ultimul timp nu mai am soluţii, nu mai am resurse şi nu mai am idei pentru a gestiona aceste lucruri. În situaţia mea de lider, de conducător, trebuie să-mi asum acest lucru. Atât timp cât nu am resurse pentru a gestiona această situaţie, nu mă simt util, nu mă simt într-o stare de confort şi nu cred că e normal să stau în fruntea unui grup, aşa, pentru statut. Jucătorii sunt foarte importanţi pentru mine, am muncit mult împreună şi m-am aştaşat foarte mult de ei, cu toate supărările de joc, cu toate greşelile pe care le fac pe teren, încerc să-i înţeleg. Lucrurile ne dezavntajează în plan mental foarte, foarte mult, atunci când dăm de greu sau când se întâmplă ceva negativ, cedăm. Nu mai avem puterea mentală, spirit de grup, lucrurile acestea le-am pierdut în ultima perioadă. Vreau să cred că această echipă are forţă, am găsit un grup bun, jucători care sunt peste nivelul arătat în ultima perioadă, nu vreau să le găsesc scuze, dar eu îi înţeleg şi rămân alături de ei, cu toate durerea rezultatelor din ultima perioadă. Ar trebui să fie şi ei susţinuţi un pic mai bine. Rămne să sperăm să rămânem uniţi şi să scoatem energii noi, nu ştiu cum, dar asta ar trebui. Ar fi o perfomanţă să câştigăm Cupa României, să câştigăm o competiţie am spăla, am uita tot, dar trebuie să schimbăm rapid ceva şi să ne regăsim energiile, spitirul de luptă şi spiritul de grup. O finală cu Viitorul în acest moment pare un meci foarte, foarte dificil. Chiar aşa va fi. Trebuie să găsim o cheie pentru a aduce declicul", a declarat Enache, la Telekom Sport.

FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I. Au marcat Eric '44 (p), Calcan '66, Drăguş '74. Cele două echipe se vor întâlni şi în finala Cupei României, care va avea loc la 25 mai, de la ora 20.00, la Ploieşti.