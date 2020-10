Antrenorul celor de la TSKA Sofia: Roma este favorită. CFR, de aceeași valoare cu Youn Boys

Antrenorul formaţiei ŢSKA Sofia, Stamen Belcev, a declarat, joi, după înfrângerea din meciul cu CFR Cluj, că echipa sa, cea română şi Young Boys Berna sunt apropiate ca valoare şi numai AS Roma este o favorită a Grupei A.

"Mare parte din meci am fost la egalitate. Motivul înfrângerii? Un moment de neatenţie, de pierdere a concentrării, la primul gol. Acolo unde ştiam că adversarul are atuuri, nu am putut face faţă. Apoi ne-am pierdut organizarea jocului, ne-am rupt un pic şi nu am reuşit să revenim în meci. Până la primul gol, aşa cum am spus, am fost la egalitate, am stat mai bine, am controlat mingea. În prima repriză nu am concretizat ocaziile avute. Am încercată să ne creăm ocazii şi după al doilea gol, până la final. Ne trebuia un gol să revenim în meci, dar nu l-am reuşit. Să pierzi la începutul campaniei nu este plăcut. Trebuie să ne gândim la următorul meci, care este peste trei zile. În cea mai mare parte, am jucat aşa cum ne-am aşteptat. Ştiam că echipa din Cluj are jucători buni şi experimentaţi. Uneori, ei au jucat bine, alteori, cu centrările noastre, le-am făcut meciul mai uşor, din nefericire. Lucrurul cel mai important este că echipa a jucat cu demnitate mare parte din timp şi nu avem de ce să ne fie ruşine de acest meci. Roma este favorită, între celelalte trei echipe nu este o mare diferenţă. Pentru noi, fiecare punct este important. Aceste meciuri apar ca un bonus pentru noi, dar vom lupta până la final pentru fiecare punct", a declarat Belcev, potrivit sportal.bg, informează News.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa ŢSKA Sofia, într-un meci din prima etapă a Grupei A a Ligii Europa.

Pe stadionul Vasil Levski din Sofia, au marcat Rondon ’53 şi Deac ‘74 (penalti).

În celălalt meci din grupă, AS Roma a învins în deplasare Young Boys, scor 2-1, revenind de la 0-1. Gazdele au deschis scorul prin Nsame, în minutul 14, din penalti. Pentru Roma au marcat Peres ’69 şi Kumbulla ’74.