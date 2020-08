Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi: E dezamăgire mare, dar trebuie să ştim să pierdem

Antrenorul CS Universitatea Craiova, italianul Cristiano Bergodi, şi-a lăudat jucătorii după înfrângerea cu CFR Cluj din finala campionatului, una dezamăgitoare, în opinia lui, anunță news.ro.

"Nu e un moment incomod, sincer, trebuie să ştim să pierdem. Nu e o problemă că am pierdut titlu, eu cred că ceea ce am făcut până acum trebuie apreciată munca acestor băieţi şi vreau să le mulţumesc pentru tot ce au făcut, pentru că oricum am dat o speranţă până la ultimul meci, la un întreg oraş, la întreaga Oltenie şi puteam câştiga titlul. După, au fost mai buni ei şi aşa s-a întâmplat. CFR e forte la faze fixe şi am luat un gol când nu trebuia. Nu era uşor apoi cu o echipă cu experienţă, al doilea gol pe care l-am luat ne-a tăiat picioarele. E foarte greu să joci împotriva unei echipe atât de experimentate, care a fopst eliminată din Europa League cu două remize, vă daţi seama ce echipă este. Am făcut o minune pentru a ajunge la ultimul meci şi eu zic că trebuie să le mulţumim băieţilor şi gata. Am început bine, am deschis scorul frumos, dar după, când am luat golul de 1-1, am avut un pic frică şi s-a văzut că nu suntem obişnuiţi să jucăm anumite meciuri mental, pentru că a venit un pic de frică, nu mai jucam mingea pe jos, nu era modul nostru de a juca. Al doilea gol ne-a tăiat picioarele, aşa a fost. Băieţii erau dezamăgiţi, dar le-am spus că trebuie să stăm cu capul sus, a venit şi domnul Rotaru... E dezamăgire mare, dar, repet, ceea ce au făcut băieţii de când am venit aici, până în acest moment, e mare lucru. Vom vedea ce se va întâmpla anul viitor. Cred că am dat o speranţă mare să ajungem la ultimul meci să joci, acasă, împotriva CFR. Trebuie să ştim să pierdem, e fotbal, e un sport competitiv şi asta e. CFR e o echipă experimentată şi a dat gol când trebuia", a declarat Bergodi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.

La Craiova, CFR Cluj a revenit de la 0-1, după ce craiovenii au deschis scorul prin Nistor ’10. Pentru clujeni au marcat apoi Vinicius ’36, Boli ’56 şi Deac ’77 (penalti).