Antrenorul de la Sepsi Sfântu Gheorghe este dezamăgit după meciul cu Viitorul: 'Sper să ne trezim şi să jucăm cum am făcut-o până în decembrie'

Antrenorul Eugen Neagoe a declarat, luni, că echipa lui, Sepsi Sfântu Gheorghe, a făcut un meci foarte modest cu FC Viitorul, dar consideră rezultatul de egalitate înregistrat drept unul echitabil, informează News.ro.

Citește și: Gheorghe Hagi, după meciul cu Sepsi: 'Important e că echipa a jucat bine. Meritam să luăm trei puncte'

"Ştiam că Viitorul este o echipă bună, chiar dacă au lipsit mulţi jucători, au demonstrat în alte jocuri când au folosit această echipă că sunt o echipă valoroasă, cred eu că rezultatul este corect. După ce s-a întâmplat în teren, cred că am avut ocaziile mai mari, dar nu contează acum. Am făcut un meci modest, pot să spun foarte modest, din păcate. Asta e situaţia. Îmbucurător este că nu am primit gol şi că am luat primul punct în play-off. Avem mai mulţi jucători cu probleme, dar am câştigat meciuri importante fără un atacant, jucând cu un 9 fals, cum a fost Tandia, cu Craiova, cu FCSB, cu Viitorul la Constanţa, multe jocuri în care am câştigat şi am avut o evoluţie foarte bună. Din păcate în acestaă seară am jucat modest. Ştiam echipa Viitorului, am ghicit primul 11 când am discutat cu băieţii la şedinţa de vizionare de astăzi, de la prânz. Am discutat cu fiecare jucător în parte primul 11 cu care a început Viitorul. L-am ghicit, nu-l ştiam, dar din jucătorii pe care îi avea la dispoziţie Gică credeam că aşa va începe şi nu a fost nicio surpriză. Dar nu am jucat noi ceea ce trebuia, ceea ce ştim să jucăm şi am demonstrat acest lucru. Am luat un punct în acest meci, primul în play-off, şi sper să fie un început, sper să ne trezim şi să jucăm cum am făcut-o până în decembrie. Ne dorim să învingem FCSB, am câştigat aici contra lor, am reuşit să marcăm patru goluri, am făcut un joc foarte bun atunci, am avut o atitudine extraordinară şi am reuşit să câştigăm. Din păcate, în această seară nu am reuşit să repetăm acea evoluţie", a declarat Neagoe, la Digi Sport.

FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, ultimul al etapei a III-a a play-off-ului Ligii I.