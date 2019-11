Antrenorul dinamovist Dusan Uhrin, vehement la adresa arbitrajului: 'Nu înţeleg cum se pot face asemenea greşeli în Liga I'

Antrenorul Dusan Uhrin a dat vina pe arbitraj pentru înfrângerea suferită de echipa lui, Dinamo, în meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-4, anunță news.ro.

"Da am făcut câteva greşeli personale, dar am marcat un gol la 0-0, un gol valabil şi nu a fost ofsaid, am văzut asta. Nu este posibil ca arbitrii să facă mereu greşeli împotriva noastră, se întâmplă aproape fiecare meci. Nu sunt fericit de asta. Au fost multe greşeli ale arbitrilor, asta este ceea ce am văzut eu. Nu ştiu cum e posibil aşa ceva în Liga I. E adevărat că am făcut două mari greşeli şi Craiova a marcat goluri, nu pot să contest realitatea aceasta. Au fost greşeli de arbitraj, au fost la fiecare meci, dar când joci împotriva unei echipe aşa bune, ce poţi să faci? Nu suntem Real Madrid să jucăm împotriva tuturor şi împotriva adversarilor şi a arbitrilor. Am încercat să dăm tot ce am avut mai bun, a fost un meci bun pentru spectatori, nu însă pentru noi. Nu ştiu cine a greşit la primul gol, Moura sau altcineva, trebuie să revăd asta, dar Moura în ultimele două jocuri a evoluat mai bine decât Corbu. Greşelile noastre au fost la mijloc, nu atât de multe pe laterale. Ei au marcat patru goluri, dar le-am spus jucatorilor să lupte şi am încercat asta, în repriza a doua. Nu vreau să vorbesc despre patron, despre bani, ci doar despre fotbal, pentru că asta este viaţa noastră, să ne concentrăm pe fotbal la fiecare meci. Am pierdut acest meci, dar nu numai din vina noastră. Nu am vorbit niciodată cu patronul personal, doar o singură dată la telefon, nu l-am văzut niciodată. Acum ne vom concentra pe meciul cu CFR, vom evolua cu cea mai bună echipă din campionat. Ştiu bine echipa CFR Cluj, dar noi trebuie să ne concentrăm", a declarat Uhrin, la televiziunile care transmit Liga I.

CS Universitatea Craiova a învins, luni, pe teren propriu, la Drobeta-Turnu Severin, cu scorul de 4-1 (3-0), echipa FC Dinamo, în ultimul meci al etapei a XV-a a Ligii I. Dinamoviştii se îndepărtează de play-off, în urma acestei înfrângeri, în timp ce oltenii au revenit pe podiumul Ligii I, după ce au fost daţi jos de acolo de Astra, care a învins, tot luni, pe Poli Iaşi, cu 4-0.

Au marcat: Ivanov '20, A. Ivan '31 şi '45+2, Mihăilă '86 / Nistor '57.

Dinamovistul Robert Moldoveanu a marcat la scorul de 0-0 un gol, anulat pentru ofsaid.