Antrenorul Dusan Uhrin, despre posibilele plecări ale lui Prunea şi Dănciulescu: 'În fiecare săptămână e scandal cu Dinamo'

Antrenorul Dusan Uhrin consideră drept zvonuri informaţiile din mass-media privind posibilele plecări ale preşedintelui Florin Prunea şi directorului sportiv Ionel Dănciulescu de la Dinamo, anunță news.ro.

"Am văzut această informaţie, dar nu este problema mea, sunt doar zvonuri şi în fiecare săptămână e (n.r. - în română) cu Dinamo, se întâmplă ceva, suntem un subiect public interesant pentru presă. Nu am vorbit cu nimeni despre aşa ceva. Şi despre mine au fost zvonuri. (n.r. - despre o clauză de reziliere din contractul lui). Am multe clauze în contract şi credeţi-mă că până acum nu am deschis contractul. Am vorbit şi cu Prunea şi cu patronul despre jucători, vom vedea ce se va întâmpla", a declarat Uhrin, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă pregăteşte surprize pentru pauza de iarnă, el a răspuns: "Nu".

Uhrin nu ştie dacă va continua la Dinamo şi după pauza de iarnă, deşi iniţial a spus că rămâne.

"(n.r. - dacă rămâne) Da. În fotbal nimic nu e sigur, în fotbal este <întreabă-mă după două meciuri> pentru că nimeni nu ştie ce se întâmplă. Eu am contract. Nu ştiu dacă domnul Negoiţă are vreun obiectiv la Dinamo, dar eu am, vreau să câştig şi sincer nu ştiu ce va fi după aceste două meciuri. Sper că totul va fi OK", a afirmat el.

Tehnicianul a glumit pe mariginea faptului că înţelege limba română: "Când vreau, înţeleg".

Însă antrenorul este foarte supărat pe jucătorii lui, care nu reuşesc să câştiga în deplasare.

"Pentru mine a fost o săptămână normală, am pregătit meciul împotriva celor de la Sepsi. Am pierdut (n.r. - la Sibiu), avem obiceiul să pierdem în deplasare şi nu înţeleg de ce. Am fost supărat pe jucători, nu putem juca aşa. Să vedem ce se întâmplă mâine, avem din nou un meci greu, Sepsi a început să joace bine şi mă aştept la o întâlnire dificilă. Sunt supărat pe jucători, pentru că nu au luptat prea mult, ar fi trebuit să alerge mai mult. Principala problemă pentru care am pierdut? Trebuie să-i întrebaţi pe jucători, eu nu ştiu. Am făcut multe greşeli, mari, pentru mine este inacceptabil, nu pot acoperi aceste greşeli. Am pierdut în principal din cauza greşelilor. Vreau mai mult de la jucători, pentru mine nu este suficient. Nu cred că voi efectua foarte multe schimbări în echipă, pentru că la ultimul meci disputat acasă am jucat bine şi nu vreau să schimb prea mult. Mai am timp până mâine să mă gândesc, voi decide după antrenamenul de azi. Avem două puncte până la play-off şi nu este prea mult, dar trebuie să luptăm. Sunt şase meciuri, 18 puncte şi par multe, dar trebuie să jucăm mai bine pentru a câştiga, să luptăm mai mult. Fabbrini este 60 la sută pregătit, vom vedea la acest antrenament cum va fi", a precizat Uhrin.

Dinamo va întâlni, vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XXI-a a Ligii I.