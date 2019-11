Antrenorul Dusan Uhrin spune că nu pleacă de la Dinamo, în ciuda problemelor financiare ale clubului

Antrenorul Dusan Uhrin a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu are de gând să plece de la Dinamo, în ciuda problemelor financiare ale clubului, anunță news.ro.

"Vreau ca jucătorii să fie plătiţi, e foarte important pentru ei pentru familia lor, dar jucătorii trebuie să se concentreze la evoluţiile lor şi banii vor veni. La Timişoara a fost la fel şi jucătorii nu erau plătiţi patru luni, nu de o lună şi aproape că nu am pierdut în această perioadă Cred că am avut zece meciuri fără înfrângere. Jucătorii trebuie să joace bine şi după aceea vom vedea ce se întâmplă. Toţi au contracte şi acestea le acoperă totul. Nu trebuie să se sperie că nu primesc banii, pentru că ei nu pierd bani, sunt sigur de asta. Eu nu mă gândesc să plec de la Dinamo. Un jurnalist a anunţat chestia asta, dar nu am spus niciodată aşa ceva şi nu voi spune aşa ceva. Eu nu vorbesc cu jurnaliştii prea mult, vorbesc la conferinţele de presă. Trebuie să ne concentrăm la joc şi cred că banii vor veni dacă te concentrezi la joc şi joci bine", a spus Uhrin, într-o conferinţă de presă.

El a dezminţi informaţiile apărute în presă, conform cărora secundul Sebastian Moga ar fi dezvăluit tactica echipei Dinamo, înaintea meciului cu CSU Craiova.

"Nu am vorbit cu Montini despre o posibilă dorinţă a lui de a pleca. Cine nu vrea să stea aici poate pleca. Nu ştiu dacă este adevărat ceea ce s-a scris în ziare. Cineva vrea să facă dezordine în echipă. Cred că Sebi Moga este o persoană foarte bună, cu un comportament foarte bun, nu pot să accept aşa ceva. E ceva împotriva lui Dinamo şi nu înţeleg de ce cineva vrea să distrugă atmosfera. S-au întâmplat multe săptămâna asta", a precizat el.

Tehnicianul ceh a lăudat formaţia CFR Cluj, pe care Dinamo o va întâlni duminică.

"Este un meci dificil pentru noi, CFR are o echipă foarte bună, Dan Petrescu a construit cea mai bună echipă din România. Au jucat foarte bine în Europa League. Petrescu are jucători foarte buni, nu ştiu unde i-a găsit, dar a reuşit să facă două echipe foarte bune şi joacă bine în ambele competiţii. Nu vreau să vorbesc despre echipa întâi sau echipa a doua pentru că ambele joacă bine. Obiectivul nostru este să luăm trei puncte pentru că jucăm acasă, dar ştim că va fi dificil. Nu cred că vor fi obosiţi pentru că că sunt obişnuiţi să joace meciuri dificile de trei ori pe săptămână. Nu este dificil să stabilesc tactica pentru acest meci deoarece joacă acelaşi sistem cu ambele echipe, cu accent pe faze fixe, stau bine pe teren, pentru fiecare poziţie are 2-3 jucători. Avem ceva probleme de lot, o să vedem la ultimul antrenament. Nu ştiu dacă va putea juca Sorescu, voi ştii mai multe după ultimul antrenament", a mai spus Uhrin.

Mijlocaşul Ioan Filip a declarat că atmosfera în lotul echipei Dinamo este bună înaintea meciului cu CFR Cluj.

"Va fi un meci greu, jucăm cu campioana, cu liderul, o echipă experimentată, cred că au cel mai bun lot din liga 1, pot pune pe hârtie două, trei echipe. O să avem un meci foarte dificil, dar trebuie să ţinem cont că jucăm acasă. Nu cred că dacă au câştigat asta ne ajută, ne-ar fi ajutat dacă pierdeau, le-ar fi luat din moral, dar aşa vin cu încredere. Suntem şi noi pe un drum bun, chiar dacă am pierdut la Craiova, am pierdut din cauza unor greşeli şi aşa cred că va fi şi duminică, echipa care va greşi mai puţin va câştiga. Atmosfera în lot e bună, am vorbit despre lucrurile acestea (n.r. - problemele financiare) când a fost chestiunea aceea că se vinde sau nu se vinde, am vorbit între noi, am strâns rândurile şi trebuie să fim puternici, pentru că nu avem altceva de făcut şi să luăm punctele, pentru că punctele nu se mai întorc. În această săptămână am vizionat mult, ca să vedem unde am greşit şi să nu mai greşim în viitor şi ne-am pregătit pentru meciul de mâine. Deac este un jucător important de naţională şi dacă nu joacă e senzaţional", a spsus Filip.

Partida Dinamo CFR Cluj va avea loc duminică, de la ora 19.00, în etapa a XVI-a a Ligii I.