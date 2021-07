Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj: O respectăm pe FCU Craiova, dar trebuie să fim preocupaţi de ce facem noi în teren

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că o respectă pe nou-promovata FC U Craiova 1948, dar a precizat că jucătorii săi trebuie să fie mai preocupaţi de ceea ce fac ei în teren, decât de adversar.

"E primul meci din Liga I, dar noi am mai jucat... am avut Supercupa şi două meciuri în cupele europene. Este un joc normal de campionat pe care trebuie să-l tratăm ca atare şi să-l câştigăm. Vor fi schimbări în echipă pentru că venim după 120 de minute jucate în deplasare, aşa jucătorii care vor intra vor trebui să demonstreze că merită să fie la CFR Cluj. Îmi doresc să merg mai departe în Champions League, dar nu pot să spun că îmi doresc să pierd mâine cu Craiova. Va fi destul de greu să pregătesc acest joc pentru că nu am apucat să-i analizăm foarte bine. Ştiu ceva, dar nu le pot da acum detalii foarte amănunţite jucătorilor mei. O respectăm pe FCU Craiova, dar trebuie să fim preocupaţi de ceea ce facem noi în teren. Pentru că în ultimul timp am avut probleme, în sensul în care am ajuns în faţa porţii, dar nu am marcat", a afirmat tehnicianul.

"Ca antrenor nu m-am întâlnit până acum cu Adrian Mutu, dar cu siguranţă are un bagaj din punct de vedere tehnico-tactic şi al cunoştinţelor fotbalistice, având în vedere că a evoluat ca jucător la un nivel înalt. A avut antrenori cu nume în Europa, aşa că şi el cu siguranţă este un antrenor bine pregătit. Probabil că va avea nevoie doar de experienţă, lucru pe care îl poate acumula lucrând zi de zi. Aşa s-a întâmplat şi cu mine", a adăugat el.

Marius Şumudică a fost implicat, joi, într-un accident de circulaţie, dar a precizat că nu a avut nicio vină, relatează Agerpres.ro.

"Sunt un pic afectat aşa de un incident petrecut azi. Maşina mea a fost lovită în trafic de un troleibuz... am fost acroşat doar. Dar nici nu trecuseră 5 minute şi cei de acasă m-au sunat speriaţi pentru că citiseră tot felul de ştiri. A apărut că sunt eu vinovat... dar cum să acroşez eu troleibuzul când sunt pe prima bandă, dau prioritate pietonilor, şi eu sunt cel acroşat şi aruncat doi metri? În amiabila pe care am întocmit-o, conducătorul troleibuzului recunoaşte şi îşi asumă toată vinovăţia. Deci hai să nu-i mai punem în cârcă lui Şumudică tot felul de probleme", a explicat antrenorul.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, vineri, de la ora 21:30, pe teren propriu, formaţia FC U Craiova 1948, într-o partidă contând pentru prima etapă a ediţiei 2021-20222 a Ligii I.