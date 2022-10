Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari: 'Meciul cu Universitatea Craiova va fi un examen dificil pentru noi'

Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că partida cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a a Superligii, va fi un examen dificil pentru jucătorii săi.

"De fiecare dată când am jucat la Craiova am avut meciuri grele. Întâlnim o echipă foarte bună cu un lot valoros şi un antrenor cu un bagaj mare de cunoştinţe. Şi aici mă refer la pregătirea tactică, fizică... E clar că va fi un examen dificil pentru noi acest meci. Însă şi noi avem un moral bun pentru că în ultimele două partide am reuşit să luăm patru puncte. Nu cred că am mai jucat împotriva lui Mirel Rădoi. Va fi o întâlnire ca între doi foşti colegi care vor amândoi să câştige. E clar că ei jucând pe teren propriu pornesc favoriţi, însă şi noi avem nevoie de puncte", a afirmat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Ciobotariu îşi doreşte să obţină ca antrenor al formaţiei ilfovene primele sale puncte în deplasare cu Universitatea Craiova.

"Avem nevoie de un rezultat pozitiv, mergem la Craiova să facem un joc bun. Cu cealaltă echipă din Craiova (n.r. - FC U Craiova 1948), statistic vorbind, am avut numai rezultate pozitive. Pe de altă parte, cu Universitatea Craiova de când sunt eu antrenor acasă am reuşit să câştigăm şi să facem un egal, însă în deplasare nu am reuşit să luăm nimic. De aceea am spus că ne aşteaptă un meci dificil, dar ne dorim să spargem gheaţa şi să venim cu punct sau puncte. Am înţeles că la ei revin Markovic şi Ivan, care au fost accidentaţi, aşa că au lotul complet şi va fi cu atât mai greu pentru noi", a explicat Ciobotariu.

Echipa de fotbal FC Voluntari întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, vineri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Superligii.