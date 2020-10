Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, despre Cristina Neagu:' Să o înlocuieşti e aproape imposibil'

Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Adrian Vasile, a afirmat, miercuri, în perspectiva meciului cu echipa norvegiană Vipers Kristiansand, din cadrul Ligii Campionilor, că jucătoarea Cristina Neagu, infectată cu noul coronavirus, este aproape imposibil de înlocuit, informează Agerpres.

"Am încercat să ne concentrăm mai mult pe noi, cei care suntem aici, mai ales că avem şi valoare şi experienţă suficiente să gestionăm foarte bine situaţia. Să o înlocuieşti pe Cristina Neagu e un lucru aproape imposibil în lume, dar sunt încrezător în fete şi nu am motive de îngrijorare. Ar fi frumos să-i dedicăm o victorie de acolo, dar şi nouă ca echipă, pentru că e foarte important să ne continuăm parcursul de până acum", a declarat Vasile înr-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a clubului bucureştean.

Cea mai bună handbalistă română a momentului, Cristina Neagu, a fost testată pozitiv la noul coronavirus în cursul săptămânii trecute, ulterior, clubul bucureştean efectuând alte două testări celorlalte jucătoare iar rezultatele s-au dovedit a fi negative de fiecare dată.

El speră ca pandemia de coronavirus să nu conducă din nou la suspendarea competiţiilor interne şi internaţionale: "Sper să nu se suspende competiţiile. Până acum, Liga Campionilor în cealaltă grupă nu au avut niciun meci amânat, în schimb în grupa noastră sunt meciuri amânate. Eu sper din tot sufletul să putem să terminăm competiţia, sper să se poată desfăşura Campionatul European din Norvegia şi Danemarca, sper în normalitate cumva, chiar dacă adaptată".

Deplasarea în Norvegia este una specială pentru delegaţia română, jucătoarele şi staff-ul tehnic fiind nevoiţi să stea în camere până la aflarea rezultatelor testelor pentru coronavirus la care vor fi supuşi la sosire.

"E o situaţie foarte dură a măsurilor care se iau în Norvegia. Vom ajunge acolo la prânz joi, când vom fi din nou testaţi şi până când nu vor veni rezultatele testelor nu avem voie să ieşim din camerele hotelului în care vom fi cazaţi, aşa că sunt 24 de ore cu un program care nu e tocmai optim pentru o echipă sportivă. Dar dacă astea sunt regulile, trebuie să le respectăm. Sperăm, aşa cum e acum, toate rezultatele negative să se reconfirme şi să ne concentrăm pentru meci. E uşor altfel de gestionat faţă de alte deplasări. Îmi imaginez că din martie toată lumea e într-o adaptare continuă aşa că încercăm să o facem şi noi cât de bine putem. Nu avem motive de îngrijorare, am fost testaţi în ultimele 10 zile de 2-3 ori fiecare, toate rezultatele au ieşit negative, exceptând cel al Cristinei Neagu. Aşa că nu avem motive să fim îngrijoraţi. Ceea ce trebuie să gestionăm foarte bine este statul prea mult în cameră, pentru că se poate duce din efectul de adrenalină", a mai spus Adrian Vasile.

Referitor la partida cu Vipers Kristiansand, tehnicianul CSM Bucureşti speră ca echipa sa să reuşească a treia victorie din acest an în Liga Campionilor: "Sunt puţine zile pe care le avem la dispoziţie pentru a pregăti meciul din Norvegia, pentru că mâine deja trebuie să plecăm şi avem două antrenamente. Dar aş putea spune că pregătirea a fost făcută încă din perioada vacanţei. În mintea fiecăruia era meciul ăsta şi cu cât ne-am apropiat de partea finală a săptămânii am început să conştientizăm şi să lucrăm mai mult pentru ceea ce va urma. Aşa cum arată Liga Campionilor şi mai ales, cum este grupa noastră, e clar că fiecare adversar este foarte puternic şi are multă experienţă. Scheletul echipei Norvegiei se bazează pe jucătoare de la Vipers, aşadar există multă calitate şi experienţă în acel grup. Eu iau lucrurile din viaţă aşa cum vin şi orice adversar aş avea îl vom încerca şi vom face tot ce putem ca să câştigăm. Statistica e foarte bună pentru oameni din afară. Sigur, cele două victorii de până acum sunt importante, îmi pare rău că nu am putut să facem trei victorii, meciul cu Rostov fiind amânat, dar vom face tot ce depinde de noi să învingem în meciul din Norvegia. Nu neapărat pentru statistica din Liga Campionilor, ci mai degrabă pentru noi".

Formaţia CSM Bucureşti va juca la 10 octombrie, în Norvegia, cu Vipers Kristiansand, într-un meci din cadrul Ligii Campionilor.