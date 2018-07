Antrenorul echipei FC Dinamo, Florin Bratu, afirmă că dorește 'o îmbinare între experienţă şi tinereţe pentru un echilibru bun'

Antrenorul formaţiei FC Dinamo, Florin Bratu, speră ca în viitorul sezon al Ligii I să reuşeacă o îmbinare între tinereţea şi experienţa jucătorilor săi pentru a exista un echilibru în cadrul formaţiei, având în lot 10 jucători cu vârste sub 21 de ani, informează news.ro.

Tehnicianul a precizat că există posibilitatea întăririi lotului cu alţi jucători în următoarea perioadă.

"Toţi avem nevoie de inspiraţie, sperăm să avem toţi în acest sezon pentru că însemană mult în economia campionatului. Nu mă gândesc acum la titlu, sunt foarte sincer, ne aşteaptă un start de campionat foarte dificil, dar am încredere că jucătorii vor pune în practică ceea ce am antrenat. Eu zic că sunt sută al sută pregătiţi pentru un început de campionat dificil şi provocator. Sincer acum nu mă interesează etapa a doua, mă gândesc doar la Voluntari, pentru că este o echipă nouă, cu foarte mulţi jucători noi pe care nu îi cunoaştem şi de aceea preocuparea mea este acest prim meci de duminică. Pot apărea şi noutăţi în săptămânile următoare. Am fost adus aici să întineresc echipa, acum avem 10 jucători sub 21 de ani, asta spune mult, şi avem şi jucători cu experienţă. Vreau să fac această îmbinare încât să avem un echilibru foarte bun la echipă”, a delcarat Florin Bratu, marţi, într-o conferinţă de presă.

Mijlocaşul Dan Nistor nu se gândeşte deocamdată la derbiul cu FCSB din etapa a II-a, spunând că este concentrat pentru debutul de duminică, cu FC Voluntari: „Sper ca duminică să vină suporteri în număr mare şi să ne încurajeze. În primul meci avem cu Voluntari, apoi ne gândim la cel de-al doilea meci. Important este să câştigăm primul meci şi apoi vom vedea ce se întâmplă. În noul sezon vrea să fiu sănătos, cred că valoarea echipei o vom vedea după a 8-a sau a 9-a etapă. Este prea devreme să vorbim despre play-off sau campionat, important este să începem bine”.

Fundaşul grec Giorgos Katsikas speră ca echipa sa să poată ajunge în play-off în viitorul sezon după ratarea de anul trecut.

"Avem jucători tineri şi unii cu experienţă în echipă şi cred că această combinaţie va fi destul de bună pentru a ajunge în play-off. Avem un start de sezon greu cu 5-6 echipe bune, dar vrem să le luăm pe rând. Mie îmi place Dinamo, îmi place atmosfera şi asta m-a determinat să rămân în continuare aici”, a declarat Katsikas.

Dinamo va disputa primul meci din viitorul sezon al Ligii I, duminică, de la ora 21.00, pe teren propriu, în compania echipei FC Voluntari.