Antrenorul echipei Sepsi Sfântu Ghoerghe: 'Am făcut cel mai prost meci al nostru cu Craiova'

Antrenorul echipei Sepsi Sfântu Ghoerghe, Eugen Neagoe, a declarat, luni, că formaţia pe care o pregăteşte a făcut un meci slab cu CSU Craiova, relatează News.ro.

Citește și: Gică Popescu a răbufnit la adresa conducerii FRF: 'Ar trebui să fie suficient de inteligenţi încât să ia unul priceput'

"Am făcut un meci modest, am jucat slab, Craiova a meritat victoria. Bravo, lor, îi felicit pentru cele trei puncte! Noi am suferit foarte mult, nu ne-am creat ocazii de a marca, am pierdut cu uşurinţă mingea. Avem jucători tehnici, cred eu că puteam să le punem mult mai multe probleme. Din păcate, nu le-am pus probleme şi am făcut un joc modest, un joc slab, cel mai prost meci al nostru cu Craiova. Nu meritam mai mult astă seară. L-am felicitat pe Cornel Papură, un fost coleg de-ai mei, chiar dacă eram supărat, ne-am adus aminte de alte vremuri. Craiova are antrenor. Nu ştiu ce va fi din vară. Mai am un an contract cu cei de la Sfântu Gheorghe, dar în fotbal nu ştii niciodată ce se întâmplă", a declarat Neagoe, la DigiSport.

CSU Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a VII-a a play-off-ului Ligii I. Cicâldău a marcat cu un şut spectaculos, cu piciorul drept, de la peste 20 de metri, în minutul 57.