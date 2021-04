Antrenorul FC Barcelona, Ronald Koeman, nu-şi face griji pentru viitorul său, cu o zi înainte de finala Cupei Spaniei

Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a declarat vineri că nu-şi face griji pentru viitorul său, cu o zi înainte de finala Cupei Spaniei împotriva lui Athletic Bilbao, transmite Reuters.

Barca poate obţine sâmbătă primul său trofeu după sezonul 2018-2019. În actuala stagiune, echipa a fost eliminată de PSG în optimile de finală ale Ligii Campionilor, iar în campionat, după eşecul de săptămâna trecută din El Clasico (1-2), este pe locul 3, la două puncte de Atletico Madrid şi la unul de Real Madrid, potrivit agerpres.ro.

"Finala este importantă pentru club, este întotdeauna plăcut să ai şansa să câştigi un trofeu", a spus Koeman. "Nu mă gândesc niciodată la viitorul meu. Lucrul cel mai important este să transmit toată energia mea acestei echipe astfel încât să putem câştiga trofeul", a adăugat olandezul.

Presa locală a speculat că el ar putea fi înlocuit în vară de noul preşedinte al clubului, Joan Laporta, dacă Barca nu va câştiga nimic în acest sezon.

Koeman a recunoscut că există aşteptări legate de câştigare a unui trofeu, însă a subliniat că se bucură de susţinerea totală a conducerii.

"E ciudat că tot trebuie să răspund la aceste întrebări. am avut o serie de 19 meciuri fără înfrângere, iar acum viitorul meu e pus în discuţie. Trebuie să accept asta, deşi nu-mi place. Mai am un an de contract şi ştiu ce se va întâmpla dacă vom câştiga sau vom pierde. Am vorbit cu preşedintele şi a arătat că are încredere în mine. Nu cred că de fiecare dată când se scrie despre un antrenor, preşedintele trebuie să-i dea un vot de încredere", a spus Koeman.

"Ştiu unde sunt şi că trebuie să câştigăm ceva, indiferent ce", a continuat olandezul.

Barca va conta sâmbătă pe Gerard Pique, refăcut după o accidentare, dar nu-i va putea folosi pe Philippe Coutinho şi Ansu Fati.