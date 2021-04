Antrenorul FCSB, după egalul cu Sepsi: 'A fost oarecum norocos golul lor, nu a fost o fază lucrată, ci o bâlbâială în careu'

Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Sepsi, scor 1-1, că îl preocupă foarte mult, înainte de Supercupa României şi de play-off, accidentările din lotul său, relatează News.ro.

“Am doi accidentaţi după acest joc pe care nici nu l-am câştigat şi asta mă preocupă foarte tare. A fost oarecum norocos golul lor, nu a fost o fază lucrată, ci o bâlbâială în careu. Sper să pot să mizez pe cineva din cei pe care îi am accidentaţi la Supercupă. Ne pregătim de Supercupă, de play-off, trebuie să strângem rândurile şi să facem maximum din ce putem face. Am avut destul de multe accidentări şi la echipa a doua şi în primul 11. Nu am avut o exprimare rea. Am putea pierde primul loc, temporar, dar totul se va decide în play-off. Vor fi alte jocuri, altă miză”, a spus Petrea la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FCSB a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa XXX, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Meciul a fost arbitrat de Iulian Călin. Echipa bucureşteană este lider în clasament, cu 65 de puncte, cu două mai mult decât CFR Cluj, care va juca în ultima etapă a sezonului regulat duminică, în deplasare, cu Universitatea Craiova.

Golurile au fost marcate de Pavol Safranko ’57 pentru gazde şi Florin Tănase ‘6 pentru FCSB.