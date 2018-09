Antrenorul și soțul jucătoarei Mandy Minella: Mihaela Buzărnescu a afectat cel puţin patru sportive prin retragerea tardivă de la US Open

Tim Sommer, antrenorul şi soţul jucătoarei Mandy Minella, a declarat pentru spox.com că Mihaela Buzărnescu a afectat cel puţin patru sportive prin retragerea tardivă de la US Open şi a precizat că vrea să recupereze pe cale legală de la WTA sumele cheltuite înainte de turneul de la New York, scrie news.ro.

El a precizat că Buzărnescu este responsabilă doar moral pentru ce a făcut, ea neîncălcând regulamentele, dar din cauza româncei şi a felului în care WTA a tratat situaţia, el şi soţia sa au irosit timp, energie şi bani.

“Când Mihaela Buzărnescu s-a accidentat la Montreal şi a scris pe Twitter că nu va juca la US Open pentru că are un ligament rupt şi două întinse, am presupus că Mandy este pe listă. Am făcut rezervările pentur avion şi am mers la New Haven pentru pregătire şi pentru câteva meciuri. Când am ajuns la New Haven, ea încă era pe listă. Apoi am contactat WTA. Mi s-a spus că Buzărnescu este la New York şi va încerca să devină aptă de joc. A postat şi asta pe Twitter. Am întrebat un radiolog şi pe fizioterapeutul nostru: este posibil să se joace cu un ligament rupt şi cu două întinse? Nicio şansă, mi s-a spus, este nevoie de şase până la opt săptămâni până când poţi reveni la normal. Apoi am abordat din nou WTA. Nu cred că este corect atunci când este stabilit un diagnostic ca pe lista participanţilor să fie cineva despre care se ştie că este accidentat. WTA mi-a răspuns că nu se poate face nimic, că depinde de federaţia americană, pentru că turneul are loc la New York. Apoi am raportat cazul la Integrity Unit, ca să pună presiune pe WTA. Şi ca să mă asigur că i se explică situaţia Mihaelei: dacă ar fi jucat, ar fi fost zeci de pariuri pe adversara sa. Însă nimic nu s-a întâmplat înainte de calificări. Şi Mandy nu a putut participa la New Haven. Am plecat la New York, a trebuit să plătim toate rezervările şi să jucăm în calificări la US Open. Mandy a pierdut acolo în turul doi”, a explicat Tim Sommer.

Sommer a spus că şi alte jucătoare au fost afectate şi că WTA a editat deliberat articolul referitor la româncă. Buzărnescu a avut un schimb de mesaje cu Mandy Minella, în care i-a explicat jucătoarei din Luxemburg că a avut o viaţă grea şi a trăit şi ea astfel de situaţii.

“Nu doar noi am fost afectaţi. Italianca Anastasia Grimalska, care se afla în fruntea listei calificărilor. S-a dus la New York când a citit de ligamentul rupt al lui Buzărnescu. Nici măcar nu a jucat în calificări. Am început proceduri legale împotriva WTA pentru a primi înapoi măcar banii cheltuiţi la New Haven. În cele din urmă, WTA a postat pe site că Buzărnescu nu va juca. În primul rând, articolul a fost schimbat, dar data a fost menţinută. Am făcut un screenshot cu prima versiune. Mona Barthel a fost lucky loser. În cele din urmă, Buzărnescu şi-a anulat participarea, cu doar două ore înainte de startul meciului, aşa că Mona a avut puţin timp pentru pregătire. Încă ceva: înainte de tregerea la sorţi, am fost contactaţi de organizatorii turneului WTA din Luxemburg. Managerul Mihaelei Buzărnescu spunea că ea este accidentată atât de rău încât nu va juca la US Open, astfel că va juca în săptămâna Luxemburgului turneul premier de la Moscova. Deci se ştia dinainte de tragerea la sorţi că nu va juca la US Open. A schimbat întreaga tragere prin comportamentul său. Mandy i-a scris un mesaj, că înţelege totul, dar există o limită. Mihaela i-a răspuns că a avut o viaţă grea şi că a trăit situaţii similare cu aceasta”.

Tim Sommer consideră că Mihaela Buzărnescu nu avea neapărat nevoie de banii de la US Open. “Buzărnescu a câştigat aproximativ un milion de dolari în acest an şi va primi bonusuri pentru top 20. Trebuie să iei şi aceşti 27.000 de dolari? Cu siguranţă nu este un caz izolat. Însă Buzărnescu a anunţat cu două săptămâni înainte de turneu că nu va juca şi apoi a plecat acasă cu 27.000 de dolari. A afectat cel puţin alte patru jucătoare. (…) Noi ţinem legătura cu un avocat din Orlando care a avut multe cazuri legate de tenis. Nu este vorba de Buzărnescu, ea a acţionat legal şi comportamentul său poate fi pus sub semnul întrebării doar din punct de vedere moral. Dar din punctul meu de vedere, nu se poate ca WTA să facă un anunţ că Mihaela nu joacă la US Open şi apoi să îşi decline responsabilitatea. Şi încearcă să ascundă faptele editând articolul, ceea ce este şi mai îngrijorător. Trebuie cel puţin să ni se returneze banii cheltuiţi pentru New Haven. Un gest stupid al Mihaelei Buzărnescu şi o gestionare foarte proastă a situaţiei de către WTA ne-au costat mult timp, energie şi bani. Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple”, a conchis el.

Mihaela Buzărnescu s-a retras de la US Open la 28 august, înaintea meciului din primul tur cu sportiva cehă Marketa Vondrousova.

Românca a primit 27.000 de dolari (23.000 de euro), jumătate din suma acordată pentru prezenţa în turul 1 de la US Open.

Mihaela Buzărnescu s-a accidentat în turul doi la turneul Rogers Cup, de la Montreal, în setul decisiv al meciului cu sportiva ucraineană Elina Svitolina, numărul 5 mondial.

La 10 august, ea anunţa pe reţelele de socializare că are un ligament rupt la glezna dreaptă şi alte două ligamente întinse, astfel că va reveni pe teren după US Open.