Antrenorul Julian Nagelsmann, decepţionat de înfrângerea suferită de RB Leipzig în faţa lui Liverpool

Antrenorul echipei germane RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a afirmat la finalul meciului pierdut în faţa formaţiei engleze FC Liverpool (0-2), din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, că este un rezultat care face rău echipei sale, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Noi nu am fost, în opinia mea, echipa mai slabă. Am avut o bară în debutul meciului şi apoi două sau trei acţiuni bune, dar fără gol. Am primit goluri după nişte greşeli individuale enorme, care ar fi fost sancţionate la orice alt nivel", a spus tehnicianul german.

"Greşelile fac parte din joc, iar dacă nu ar fi greşeli, atunci nu ar exista goluri. Acum trebuie să marcăm două goluri lui Liverpool pentru a ajunge măcar în prelungiri. Vom face tot posibilul", a adăugat antrenorul.

Marcel Sabitzer, autorul pasei greşite care i-a permis lui Salah să deschidă scorul pentru Liverpool, a precizat: "S-au comis greşeli individuale fatale în repriza secundă. Este dur. Noi le-am făcut două cadouri, iar împotriva unei echipe de această calitate, acest lucru nu se iartă. Noi am încercat totuşi, am avut două sau trei bune ocazii".

"Pasa mea a fost imprecisă, îmi asum răspunderea pentru acest gol. Nu mă simt bine, dar sunt lucruri care se întâmplă în sport. Trebuie să mergem înainte", a adăugat Sabitzer.

Liverpool a făcut un pas important spre sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins formaţia germană RB Leipzig cu scorul de 2-0, marţi seara, la Budapesta, în prima manşă a optimilor.

''Cormoranii'', care au trecut peste momentele dificile din Premier League, au câştigat prin golurile marcate de Mohamed Salah (53) şi Sadio Mane (58), după erori mari făcute de Marcel Sabitzer, respectiv Dayot Upamecano.

RB Leipzig a avut o bară în debutul meciului, prin Olmo (2).

Meciul a avut loc la Budapesta, deoarece Germania nu permite intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor proveniţi din Marea Britanie.

Liverpool se află pentru al patrulea sezon consecutiv în optimile de finală.

Manşa secundă se va juca pe 10 martie, la Liverpool.