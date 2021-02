Antrenorul Jurgen Klopp respinge zvonurile privind posibila sa plecare de la Liverpool

Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a infirmat luni speculaţiile potrivit cărora ar putea părăsi banca tehnică a ''cormoranilor'' după eşecurile din ultimul timp, spunând că ''nimeni nu trebuie să-şi facă griji'' pentru el, scrie Reuters.

După ce Liverpool a pierdut sâmbătă în Premier League în faţa lui Leicester City cu 3-1, şi a rămas pe poziţia a 4-a în clasament, fiind acum la 13 puncte de liderul Manchester City, au apărut zvonuri privind posibila plecare a lui Klopp, potrivit agerpres.ro.

Fanii şi-au arătat sprijinul pentru antrenorul german de 53 de ani desfăşurând un banner pe care scria ''Juergen Klopp YNWA (You will never walk alone - Nu vei merge niciodată singur) în afara stadionului Anfield.

''Sunt recunoscător pentru sprijin. Dar fanii se pot gândi la alte lucruri, nimeni nu trebuie să se îngrijoreze. Nu sunt adevărate speculaţiile privind plecarea mea. Nu am nevoie de pauză. Toată lumea ştie că a fost o perioadă grea (...), nu dorm mult dar sunt plin de energie, sunt în fotbal de 30 de ani. Ştiu că nimeni nu este fericit cu locul 4 în campionat, vom rezolva această situaţie'', a dat asigurări Klopp.

FC Liverpool traversează o perioadă de criză în Premier League, unde a suferit a treia înfrângere consecutivă, dar campioana Angliei speră să-şi regăsească ritmul în duelul cu RB Leipzig, programat marţi la Budapesta, în prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Liverpool suferă mai ales în defensivă, din cauza accidentărilor lui Virgil van Dijk, Joe Gomez şi Joel Matip, dar contra germanilor antrenorul Juergen Klopp îl va putea utiliza pe noul venit Ozan Kabak în apărare, alături de Nat Phillips, ceea ce ar permite căpitanului Jordan Henderson să revină în linia de mijloc.